Янукович поскаржився, що Зеленський відмовився від його плану
Відсторонений від влади експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії, поскаржився, що пропонував президенту Володимиру Зеленському свій план врегулювання ситуації на сході України, але отримав відмову.
Джерело: Янукович в інтерв'ю російській пропагандистській агенції РИА Новости
Деталі: Екс-президент розповів, що пропонував Зеленському план врегулювання, метою якого стала б мирна угода України з Донбасом, створення міжнародного Фонду відновлення Донбасу, "реінтеграція" Донбасу в Україну, але отримав відмову.
За його словами, якась ініціативна група з бізнесменів, науковців, релігійних діячів і журналістів розробила план імплементації Мінських угод, які мали підписати президент України та "уповноважений представник" ОРДЛО, а США та Росія стали б гарантами – але за 7 років через Україну та США його так і не схвалили.
Янукович також заявив, що шанс зупинити трагедію в Україні ще є.
Що передувало: 8 березня Янукович звернувся до Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".
7 березня літак Януковича прилетів з Москви до Мінська, а потім полетів назад.
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За даними джерел у розвідці, станом на 2 березня Янукович був у Мінську. У розвідці зазначали, що Кремль хоче зробити його "президентом України".