Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Янукович пожаловался, что Зеленский отказался от его плана

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 17:27
Янукович пожаловался, что Зеленский отказался от его плана
ВИКТОР ЯНУКОВИЧ, ФОТО GETTY IMAGES

Отстраненный от власти и сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович пожаловался, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому свой план урегулирования ситуации на востоке Украины, но получил отказ.

Источник: Янукович в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости

Детали: Экс-президент рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования, целью которого стали бы мирное соглашение Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса, "реинтеграция" Донбасса в Украину, но получил отказ.

Реклама:

По его словам, какая-то инициативная группа из бизнесменов, ученых, религиозных деятелей, журналистов разработала план по имплементации Минских соглашений, которые должны были подписать президент Украины и "уполномоченный представитель" ОРДЛО, а США и Россия стали бы гарантами – но за 7 лет из-за Украины и США его так и не одобрили.

Янукович также заявил, что шанс остановить трагедию в Украине еще есть.

Что предшествовало: 8 марта Янукович обратился к Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".

ВИДЕО ДНЯ

7 марта самолет Януковича прилетел из Москвы в Минск, а затем улетел обратно.

По данным источников в разведке, по состоянию на 2 марта Янукович был в Минске. В разведке отмечали, что Кремль хочет сделать его "президентом Украины".

Темы: ЯнуковичЗеленскийРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: