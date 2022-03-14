Янукович пожаловался, что Зеленский отказался от его плана

Отстраненный от власти и сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович пожаловался, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому свой план урегулирования ситуации на востоке Украины, но получил отказ.

Источник: Янукович в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости

Детали: Экс-президент рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования, целью которого стали бы мирное соглашение Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса, "реинтеграция" Донбасса в Украину, но получил отказ.

По его словам, какая-то инициативная группа из бизнесменов, ученых, религиозных деятелей, журналистов разработала план по имплементации Минских соглашений, которые должны были подписать президент Украины и "уполномоченный представитель" ОРДЛО, а США и Россия стали бы гарантами – но за 7 лет из-за Украины и США его так и не одобрили.

Янукович также заявил, что шанс остановить трагедию в Украине еще есть.

Что предшествовало: 8 марта Янукович обратился к Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".

7 марта самолет Януковича прилетел из Москвы в Минск, а затем улетел обратно.

По данным источников в разведке, по состоянию на 2 марта Янукович был в Минске. В разведке отмечали, что Кремль хочет сделать его "президентом Украины".