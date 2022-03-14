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Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 березня 2022, 18:35
Росія лякає новими нещадними ударами по Україні
офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, скріншот відео

Міноборони РФ анонсує нові удари по підприємствах ОПК України та по "місцях перебування іноземних найманців".

Джерело: Міноборони Росії

Деталі: У міністерстві звинуватили Україну в ударі "тактичної ракети "Точка-У" з касетним боєприпасом" по Донецьку. При цьому в Міноборони Україні заявляли, що ракета, яка вдарила по Донецьку 14 березня вранці, однозначно є російською.

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Нібито у відповідь на цей "удар" Росія вживе заходів щодо виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які здійснюють виробництво, ремонт та відновлення озброєнь.

"Закликаємо громадян України, які працюють на цих підприємствах, а також мешканців прилеглих житлових будинків, залишити потенційно небезпечні зони", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ також заявили, що нещадно завдаватимуть ударів по місцях розташування нібито іноземних найманців.

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"Усі місця перебування іноземних найманців в Україні нам відомі. По них і надалі будуть завдаватися точкові удари, подібні до знищення 13 березня навчальних центрів у населеному пункті Старичі та на військовому полігоні Яворівський… Жодної пощади найманцям не буде, де б на території України вони не перебували", - заявили в міністерстві.

Росія також взяла на себе відповідальність за атаки в населених пунктах Федорівка, Винарівка та Антопіль, а також по заводу "Антонов" - звідти, за твердженням Міноборони РФ, нібито вівся вогонь по підрозділах російських військ.

Теми: Росіявійна
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