Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Міноборони РФ анонсує нові удари по підприємствах ОПК України та по "місцях перебування іноземних найманців".

Джерело: Міноборони Росії

Деталі: У міністерстві звинуватили Україну в ударі "тактичної ракети "Точка-У" з касетним боєприпасом" по Донецьку. При цьому в Міноборони Україні заявляли, що ракета, яка вдарила по Донецьку 14 березня вранці, однозначно є російською.

Нібито у відповідь на цей "удар" Росія вживе заходів щодо виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які здійснюють виробництво, ремонт та відновлення озброєнь.

"Закликаємо громадян України, які працюють на цих підприємствах, а також мешканців прилеглих житлових будинків, залишити потенційно небезпечні зони", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ також заявили, що нещадно завдаватимуть ударів по місцях розташування нібито іноземних найманців.

"Усі місця перебування іноземних найманців в Україні нам відомі. По них і надалі будуть завдаватися точкові удари, подібні до знищення 13 березня навчальних центрів у населеному пункті Старичі та на військовому полігоні Яворівський… Жодної пощади найманцям не буде, де б на території України вони не перебували", - заявили в міністерстві.

Росія також взяла на себе відповідальність за атаки в населених пунктах Федорівка, Винарівка та Антопіль, а також по заводу "Антонов" - звідти, за твердженням Міноборони РФ, нібито вівся вогонь по підрозділах російських військ.