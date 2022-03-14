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Россия пугает новыми "беспощадными" ударами по Украине

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 19:35
официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, скриншот видео

Минобороны РФ анонсирует новые удары по предприятиям ОПК Украины и по "местам нахождения иностранных наемников".

Источник: Минобороны России

Детали: В министерстве обвинили Украину в ударе "тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом" по Донецку. При этом в Минобороны Украине заявляли, что ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, однозначно является российской.

Якобы в ответ на этот "удар" Россия примет меры по выведению из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений.

"Призываем граждан Украины, работающих на этих предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что будут беспощадно наносить удары по местам расположения якобы иностранных наемников.

"Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский… Никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились", - заявили в министерстве.

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Россия также взяла на себя ответственность за атаки в населенных пунктах Федоровка, Винаревка и Антополь, а также по заводу "Антонов" – оттуда, по утверждению Минобороны РФ, якобы велся огонь по подразделениям российских войск.

Темы: Росcиявойна
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