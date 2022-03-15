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Зеленський подякував росіянці з плакатом “Ні війні” в ефірі російського каналу

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 02:15

Президент Володимир Зеленський подякував Марині Овсянніковій - росіянці, яка зірвала  прямий ефір "Першого каналу", увірвавшись в студію з плакатом "Ні війні".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду, реальні факти своїм друзям, своїм близьким та рідним. І особисто тій дівчині, яка увійшла до студії Першого каналу із плакатом проти війни.

Тим, хто не боїться протестувати. Поки ваша країна не закрилася остаточно від усього світу, перетворившись на дуже велику Північну Корею, ви повинні боротися. Ви маєте не втратити і свого шансу".

Що передувало: Марина Овсяннікова прорвалася в студію Першого каналу РФ під час програми "Время" , тримаючи великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої. Овсяннікова працює на "Першому".

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Теми: ЗеленськийРосія
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