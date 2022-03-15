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Зеленський подякував росіянці з плакатом “Ні війні” в ефірі російського каналу

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 01:15
Зеленський подякував росіянці з плакатом “Ні війні” в ефірі російського каналу

Президент Володимир Зеленський подякував Марині Овсянніковій - росіянці, яка зірвала  прямий ефір "Першого каналу", увірвавшись в студію з плакатом "Ні війні".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду, реальні факти своїм друзям, своїм близьким та рідним. І особисто тій дівчині, яка увійшла до студії Першого каналу із плакатом проти війни.

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Тим, хто не боїться протестувати. Поки ваша країна не закрилася остаточно від усього світу, перетворившись на дуже велику Північну Корею, ви повинні боротися. Ви маєте не втратити і свого шансу".

Що передувало: Марина Овсяннікова прорвалася в студію Першого каналу РФ під час програми "Время" , тримаючи великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої. Овсяннікова працює на "Першому".

Теми: ЗеленськийРосія
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