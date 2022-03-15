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Зеленский поблагодарил россиянку с плакатом "Нет войне" в эфире российского канала

Анастасия КалатурВторник, 15 марта 2022, 01:15
Зеленский поблагодарил россиянку с плакатом Нет войне в эфире российского канала

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Марину Овсянникову - россиянку, которая сорвала прямой эфир "Первого канала", ворвавшись в студию с плакатом "Нет войне".

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны.

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Тем, кто не боится протестовать. Пока ваша страна окончательно не закрылась от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться. Вы должны не упустить и своего шанса".

Что предшествовало: Марина Овсянникова прорвалась в студию Первого канала РФ во время программы "Время", держа большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей. Овсянникова работает на "Первом".

Темы: ЗеленскийРосcия
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