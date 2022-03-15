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Лукашенко говорит, что по Беларуси ударили ракетой, но ввязываться в войну он "не собирается"

Роман ПетренкоВторник, 15 марта 2022, 14:12

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по стране ударили ракетой "Точка-У", но говорит, что "не собирается" участвовать в войне, да и его туда "не зовут".

Источник: Лукашенко военным, которого цитирует государственное издание Белта

Детали: Он не уточнил, откуда и кто ударил ракетой по Беларуси, однако заявил, что "они с россиянами" перехватили и уничтожили ее над Припятью два дня назад. А молчали, потому что "разбирались, что там происходит".

Прямая речь Лукашенко: "Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну.

Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью.

Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим…

Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине.

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В этом нет никакой необходимости. Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше.

Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут".

Напомним: 4 дня назад командование Воздушных сил заявляло, что российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.

Украинские ПВО сбили ракету, выпущенную с территории Беларуси по Киеву.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcиявойна
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