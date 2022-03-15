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Журналіст Fox News та фіксерка з України були убиті під час висвітлення війни

Вівторок, 15 березня 2022, 17:39

Фотожурналіст та оператор Fox News П'єр Закжевський загинув в Україні, разом із ним загинула українка, фіксерка Олександра Кувшинова.

Джерело: джерела УП, Daily Mail, Fox News,

Деталі: Генеральний директор Fox News Сюзанна Скотт розіслала співробітникам записку, у якій йшлося про те, що у понеділок був вбитий П'єр Закжевський. Інший кореспондент мережі Бенджамін Холл госпіталізований.

Дослівно: "П’єр був убитий у Горенці, під Києвом, Україна. Вчора П’єр був із Бенджаміном Холом і збирав новини, коли їхній автомобіль потрапив під вогонь".

Інформація про смерть Закжевського також була озвучена в ефірі каналу Fox News. Фотокореспондентові було 55 років.

Крім того, за даними джерел УП у правоохоронних органах, разом із Закжевським загинула українка, фіксерка Олександра Кувшинова, вона супроводжувала знімальну групу.

Що передувало: 13 березня в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено. У той день в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів. Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.

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Теми: медіаСШАвбивствовійна
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