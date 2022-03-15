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Журналист Fox News и фиксерка из Украины были убиты во время освещения войны

Вторник, 15 марта 2022, 16:39

Фотожурналист и оператор Fox News Пьер Закжевский погиб в Украине, месте с  ним погибла украинка, фиксерка Александра Кувшинова.

Источник: источники УП, Daily Mail, Fox News.

Детали: Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт разослала сотрудникам записку, в которой говорилось, что в понедельник был убит Пьер Закжевский. Другой корреспондент сети Бенджамин Холл госпитализирован.

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Дословно: "Пьер был убит в Горенке, под Киевом, Украина. Вчера Пьер был с Бенджамином Холлом и собирал новости, когда их автомобиль попал под огонь".

Информация о смерти Закжевского была также озвучена в эфире канала Fox News. Фотокорреспонденту было 55 лет.

Кроме того, по данным источников УП в правоохранительных органах, вместе с Закжевским погибла украинка, фиксерка Александра Кувшинова, она сопровождала съемочную группу.

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Что предшествовало: 13 марта в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено. В тот день в Ирпене ранения получили еще два корреспондента. Брент работал в Украине над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

Темы: медиаСШАубийствовойна
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