Із Маріуполя на авто за день виїхало 20 тисяч людей – ОП

Із окупованого Маріуполя наразі можуть виїхати мешканці на автомобілях.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Гуманітарний коридор з Маріуполя працює для тих, хто виїжджає на власних авто.

Люди прибувають у Запоріжжя, організована зустріч у двох пунктах".

Деталі: Пізніше Тимошенко додав, що у вівторок гуманітарним коридором з Маріуполя на приватних авто виїхало близько 20 тисяч людей.

Із 4 тисяч авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя.

Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей.

Всього гуманітарними коридорами у вівторок вдалось евакуювати з заблокованих міст близько 29 тисяч людей.

Що передувало: 14 березня росіяни пропустили лише 160 приватних авто з Маріуполя, які доїхали до Бердянська.

Вранці 15 березня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що запрацював гуманітарний коридор для евакуації жителів Маріуполя на приватних автомобілях.

Однак пообіді міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до Маріуполя все ще не надійшла гуманітарна допомога, так само у місті не відкрито коридорів для нормальної евакуації населення.