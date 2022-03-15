Із Маріуполя на авто за день виїхало 20 тисяч людей – ОП
Із окупованого Маріуполя наразі можуть виїхати мешканці на автомобілях.
Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram
Дослівно: "Гуманітарний коридор з Маріуполя працює для тих, хто виїжджає на власних авто.
Люди прибувають у Запоріжжя, організована зустріч у двох пунктах".
Деталі: Пізніше Тимошенко додав, що у вівторок гуманітарним коридором з Маріуполя на приватних авто виїхало близько 20 тисяч людей.
Із 4 тисяч авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя.
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Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей.
Всього гуманітарними коридорами у вівторок вдалось евакуювати з заблокованих міст близько 29 тисяч людей.
Що передувало: 14 березня росіяни пропустили лише 160 приватних авто з Маріуполя, які доїхали до Бердянська.
Вранці 15 березня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що запрацював гуманітарний коридор для евакуації жителів Маріуполя на приватних автомобілях.
Однак пообіді міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до Маріуполя все ще не надійшла гуманітарна допомога, так само у місті не відкрито коридорів для нормальної евакуації населення.