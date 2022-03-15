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Из Мариуполя на авто за день выехало 20 тысяч человек – ОП

Катерина ТищенкоВторник, 15 марта 2022, 19:58
Из Мариуполя на авто за день выехало 20 тысяч человек – ОП
Кирилл Тимошенко, фото с Telegram

Из оккупированного Мариуполя могут выехать жители на автомобилях.

Источник: зампредседателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

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Дословно: "Гуманитарный коридор из Мариуполя работает для тех, кто выезжает на свои авто.

Люди прибывают в Запорожье, организована встреча в двух пунктах".

Детали: Позже Тимошенко добавил, что во вторник из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 тысяч человек.

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Из 4 тысяч авто, отправившихся из города, 570 уже прибыли в Запорожье.

Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей.

Всего гуманитарными коридорами во вторник удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 тысяч человек.

Что предшествовало: 14 марта россияне пропустили только 160 частных авто из Мариуполя, которые доехали в Бердянск.

Утром 15 марта глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что заработал гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя на частных автомобилях.

Однако днем министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в Мариуполь все еще не поступило гуманитарной помощи, также в городе не открыты коридоры для нормальной эвакуации населения.

Темы: Мариупольэвакуация
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