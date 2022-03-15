Верещук: Евакуація у Маріуполі досі не почалася

У Маріуполь Донецької області все ще не надійшла гуманітарна допомога. Так само у місті не відкрито коридорів для нормальної евакуації населення.

Джерело: Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у коментарі УП

Дослівно: "Ще ні. Вони й надалі працюють по своїх методичках з 2014 року".

Що було раніше: 14 березня росіяни пропустили лише 160 приватних авто з Маріуполя, які доїхали до Бердянська.

Вранці 15 березня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що запрацював гуманітарний коридор для евакуації жителів Маріуполя на приватних автомобілях.