Навальний за ґратами пророкує розпад Росії через війну проти України

Російський опозиційний політик Олексій Навальний на судовому засіданні прогнозує розпад сучасної Росії через суспільно-політичну кризу, спричинену війною проти України.

Джерело: російське опозиційне видання "Медиазона"

Деталі: Онлайн-трансляцію із зали суду постійно зупиняли, коли Навальний використовував слово "війна", тож російським журналістам вдалося лише частково відтворити текст промови політика.

У своєму виступі в суді він розкритикував узурпацію влади корупційним оточенням російського президента Владіміра Путіна та дедалі більше збідніння населення.

Пряма мова Навального: "Наслідком всього цього буде розвал, розпад нашої країни (Росії – ред.). Звучить дикувато. Але словосполучення "російсько-українська війна" теж звучить дикувато. Я ось у цій залі казав, коли починався процес, що всі, хто вважає, що буде війна – вони божевільні. Мантра про розпад нашої країни стає дедалі більш вірогідною.

Там просто група знавіснілих божевільніх дідів. Їм не шкода нікого і нічого. Та й уже насамкінець їм не шкода нашої країни. Їхня батьківщина – швейцарські рахунки. І як би патріотизм не завертали – це міф.

Обов’язок кожної людини зараз – боротися з війною".

Деталі: Навальний сказав, що з 2013 року звичайні росіяни ставали біднішими, попри наявність великих прибутків від експорту енергоносіїв.

Опозиціонер покепкував, що єдиний показник, який зростав – це показник мільярдерів у країні.

15 березня пройшло виїзне засідання Лефортовського суду Москви в приміщенні виправної колонії №2 міста Покров Владимирської області, де відбуває покарання Навальний. Цього разу процес стосувався звинувачень у шахрайстві та неповаги до суду.

Довідково: 2014 року Навальний в інтерв'ю на запитання про територіальну належність Кримського півострова відповів: "Крим – це що, бутерброд з ковбасою, чи що? Його туди-сюди повертати". Він запевнив журналіста, що не буде повертати окупований Крим Україні, якщо стане президентом РФ.

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