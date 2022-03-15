Російські пропагандисти масово звільняються – ЗМІ

Багато співробітників російських державних телеканалів звільняються через "офіційне" висвітлення подій російсько-української війни.

Джерело: Meduza, джерела російського журналіста Романа Супера

Деталі: Журналістам стало відомо про звільнення власної кореспондентки "Першого телеканалу" в Парижі Жанни Агалакової. На питання журналістів Meduza щодо причин її звільнення, вона відповіла "Гадаю, що відповідь очевидна".

Колишня очільниця Дирекції креативного планування "Першого телеканалу" з 2006 по 2021 рік Олена Афанасьєва твердить, що чимало співробітників на пропагандистському телеканалі "незгодні" з офіційною лінією висвітлення подій. За її словами, більшість працівників з початку російсько-української війни нервуються, але бояться чи не можуть звільнитися "через іпотеки та необхідність забезпечувати родину".

Інше неназване джерело Meduza, пов’язане з "Першим телеканалом" підтвердило, що всі співробітники знервовані через офіційну лінію висвітлення подій.

Пряма мова: "Всі без винятку розуміють, що брешуть – у них же на студії висять екрани з новинами Reuters та АР, а їм згори спускають "темники" і тексти, які взагалі не відбивають реальність.

Із самого початку війни в середньої ланки паніка: навіщо ми брешем, що з нами буде? Але їх керівництво заспокоює: мовляв, зараз скинуть Зеленського і все буде як завжди. Але час минає, Зеленського ніхто не скидає, нерви в людей із мозком і доступом до інформації поступово зриваються".

Деталі: Meduza твердить, що на іншій російській державній компанії – "ВГТРК" подібна ситуація (керує телеканалами "Россія 24" і "Россія 1" – ред.). Співробітники буцімто "незадоволені" розповідати про "миротворчу спецоперацію", але, водночас, дізнаються від родичів чи друзів призовного віку, що їх силоміць везуть в Україну брати участь у бойових діях.

Крім того, російський журналіст Роман Супер заявив, що 15 березня звільнилися Вадим Глускер із телеканалу "НТВ", а з "Першого телеканалу" звільнилася Юлія Воробйова та Сергій Брільов.

За словами Супера, на "ВГТРК" із програми "Вєсті" масово звільняються співробітники, зокрема режисер щоденного ефіру та продюсер програми "Вєсті Нєдєлі", які працювали на пропаганду впродовж багатьох років.

Довідково: 4 березня в Росії ухвалили закон про запровадження кримінальної відповідальності за "фейки про російську армію". Людина, яка буде розповідати про справжній масштаб наслідків російської війни в Україні або справжню кількість втрат живої сили та техніки російських військ, може отримати від 3 до 5 років у колонії.

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