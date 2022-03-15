Навальный за решеткой предсказывает распад России из-за войны против Украины
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный на судебном заседании прогнозирует распад современной России из-за общественно-политического кризиса, вызванного войной против Украины.
Источник: российское оппозиционное издание "Медиазона"
Детали: Онлайн-трансляцию из зала суда постоянно останавливали, когда Навальный использовал слово "война", так что российским журналистам удалось лишь частично воспроизвести текст речи политика.
В своем выступлении в суде он раскритиковал узурпацию власти коррупционным окружением российского президента Владимира Путина и все большее обеднение населения.
Прямая речь Навального: "Последствием этого всего будет развал, распад нашей страны. Звучит диковато, но словосочетание русско-украинская война тоже звучит диковато. Я вот в этом зале говорил, когда начинался процесс, что все, кто считают, что будет война — они сумасшедшие. Мантра про распад нашей страны становится все более и более вероятной
Там просто группа безумных сумасшедших дедов. Им не жалко никого и ничего. И уж в последнюю очередь им не жалко нашу страну. Их родина — это швейцарские счета. И как бы они патриотизм ни заворачивали — это миф.
Долг каждого человека сейчас — бороться с войной".
Детали: Навальный сказал, что с 2013 года обычные россияне становились беднее, несмотря на наличие больших доходов в стране от экспорта энергоносителей.
Оппозиционер посмеялся, что единственный показатель, который имел возрастающую тенденцию – это показатель миллиардеров в стране.
15 марта прошло выездное заседание Лефортовского суда Москвы в помещении исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, где отбывает наказание Навальный. На этот раз процесс касался обвинений в мошенничестве и неуважении к суду.
Справка: в 2014 году Навальный в интервью на вопрос о территориальной принадлежности Крымского полуострова ответил: "Крым – это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать". Он заверил журналиста, что не будет возвращать Украине оккупированный Крым в случае, если станет президентом РФ.
Предыстория:
- Ранее Навальный призвал россиян выходить на улицы на акции неповиновения и выступать против войны. По его словам, путинский режим будет вынужден концентрировать внутренние войска для подавления протестов внутри страны, а значит, в Украине будет меньше военных в составе оккупационных войск РФ.
- 8 марта политик обращался к российским женщинам выходить на протесты против российско-украинской войны.
- В воскресенье 13 марта россияне в разных городах выходили на протестные акции против войны в Украине, но их сразу "паковали" в автозаки силовики.
- Источники российских СМИ сообщают, что с государственных пропагандистских телеканалов РФ начали массово увольняться сотрудники. Они объясняют, что их, дескать, беспокоит "официальное" толкование событий российской военной агрессии против Украины.