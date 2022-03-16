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Слідчі суду в Гаазі вже в Україні, збирають докази проти РФ – Зеленський

Олена РощінаСереда, 16 березня 2022, 12:23
Слідчі суду в Гаазі вже в Україні, збирають докази проти РФ – Зеленський
Володимир Зеленський, фот оОфісу президента

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан та слідча група Міжнародного кримінального суду прибула в Україну для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 16 березня 

Пряма мова: "Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути Міжнародний трибунал – і він буде. За все, що вони наробили проти України, проти наших людей, за кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Прокуратура України, правоохоронці вже почали цю роботу. 

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Важливим є й початок діяльності в Україні слідчої групи Міжнародного кримінального суду, яка разом із нашими правоохоронцями вже збирає всі докази, вже збирає факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави. Щоб ті отримали саме юридичну відповідь, законну і конкретну. 

Говорив сьогодні з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні, вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців". 

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Цьому передувало: 28 лютого головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може поскаржитися до його офісу.

Хан висловив упевненість, що в Україні росіяни скоїли як воєнні злочини, так і злочини проти людства.

Росія на чолі з Володимиром Путіним почала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року, після 8 років гібридної війни та окупації Криму. Донецька й Луганська.  

Із перших днів війни РФ била по житлових кварталах міст, руйнуючи їх та вбиваючи мирних українців. Згодом окупанти почали брати міста в облогу, мордуючи людей голодм та спрагою. 

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Теми: війнаРосіясвітПутін
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