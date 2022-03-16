Следователи суда в Гааге уже в Украине, собирают доказательства против РФ – Зеленский

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда прибыли в Украину для сбора доказательств военных преступлений Российской Федерации.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 16 марта

Прямая речь: "Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть Международный трибунал – и он будет. За все, что они сделали против Украины, против наших людей, за каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства. Прокуратура Украины, правоохранители уже начали эту работу.

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Важно и начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства, уже собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства. Чтобы те получили именно юридический ответ, законный и конкретный.

Говорил сегодня с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев".

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Этому предшествовало: 28 февраля главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил начать расследование относительно совершения Россией военного преступления и преступления против человечества в Украине.

Он отметил, что Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может пожаловаться в его офис. .

Хан выразил уверенность, что в Украине россияне совершили как военные преступления, так и преступления против человечества.

Россия во главе с Владимиром Путиным начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, после 8 лет гибридной войны и оккупации Крыма. Донецка и Луганска.

С первых дней войны РФ била по жилым кварталам городов, разрушая их и убивая мирных украинцев. Позже оккупанты начали брать города в осаду, моря людей голодом и жаждой.

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