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Захід підриває Росію через "націонал-зрадників" з фуа-гра й віллами в Маямі – Путін

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 15:31
Захід підриває Росію через націонал-зрадників з фуа-гра й віллами в Маямі – Путін
Поліцейські охороняють вхід на красну площу в москві. фото ілюстративне getty images

Російський президент Володимир Путін вважає, що уряди Заходу намагимуться підірвати суспільний устрій РФ через "націонал-зрадників".

Джерело: трансляція наради Путіна з урядовцями щодо економічного становища

Пряма мова Путіна: "Вони будуть намагатися робити ставку на так звану "п’яту колону", на "націонал-зрадників", на тих, хто заробляє гроші тут у нас, а живе там (на Заході – ред.). І живе навіть не в географічному розумінні цього слова, а своїми думками, своєю рабською свідомістю.

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Я зовсім не засуджую тих, у кого вілла в Маямі чи на французькій Рив’єрі. Хто, не здатен обійтися без фуа-гра, устриць чи так званих "ґендерних свобод". Але проблема не в цьому.

А в тому – вкотре повторюю – що більшість таких людей ментально знаходяться саме там, а не тут, не з нашим народом, не з Росією.

І це є, на їхню думку, ознакою належності до "вищої касти", "вищої раси". Такі люди ладні рідну матір продати, аби лишень сидіти в передпокої у цієї "вищої касти.

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Колективний Захід намагається розколоти наше суспільство, спекулюючи на бойових втратах, на наслідках соціально-економічних санкції, спровокувати громадянську боротьбу, використовуючи "п’яту колону" для досягнення своєї мети. А мета одна – я вже казав – знищення Росії.

Але російський народ може відрізнити справжніх патріотів від покидьків і зрадників, і виплюне їх, як мушку, котра випадково залетіла до рота".

Деталі: Путін лякає, що "колективний Захід" спровокував війну з Росією. На його переконання, західні уряди планували запровадити суворі економічні санкції проти Росії в будь-якому разі, навіть якби російські окупаційні війська не вторглися в Україну.

Російський президент заявляє, що фактично Росії оголосили війну "недружніми діями" та тиском на економіку. Він сказав, що резерви російського Центробанку просто "вкрали", і західні уряди оголосили "дефолт" за своїми зобов’язаннями перед російськими фінансовими системами.

Чому це важливо: Після початку російського вторгнення в Україну, західні уряди запровадили суворі санкції проти майна та активів російських олігархів, урядовців, членів Держдуми, Ради федерації та можновладців, наближених до Путіна та Кремля. Їхні літаки, яхти та нерухоме майно конфісковують та вилучають, а підсанкційним росіянами заборонений в'їзд у США, Канаду, Велику Британію, більшість країн Євросоюзу, Швейцарію тощо.

У ході розголосу в ЗМІ стало відомо, що, наприклад, рсоійський пропагандист Володимир Соловйов має кілька об'єктів елітної нерухомості на італійських курортах, російський олігарх Роман Абрамович, якого вважають поплічником Путіна, має громадянство Португалії, російський пропагандист Костянтин Брильов має підданство Британії, син речника Кремля Дмитра Пєскова мешкає з матір'ю в Парижі, а дочка Путіна має віллу в Біарріці на Атлантичному узбережжі Франції.

Передісторія: 

  • У світових портах уряди арештовують високовартісні яхти російських олігархів та можновладців. Яхту Путіна Graceful перевезли з ремонту в порту Гамбурґа в Німеччині до Калінінґрада перед початком війни. Ще одну яхту "Шехеразада", яка може належати Путіну через низку компаній, помітили біля італійських берегів.
  • Журналістам стало відомо, що російський олігарх із близького оточення Путіна Роман Абрамович, який має громадянство Португалії, перед запровадженням західних санкцій переписав свої активи на бізнес-партнера. Так само він вивіз свої яхти з європейських портів.

Теми: ПутінРосіяЗахідсанкції
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