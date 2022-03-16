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Запад подрывает Россию через "национал-предателей" с фуа-гра и виллами в Майами - Путин

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 15:31
Запад подрывает Россию через национал-предателей с фуа-гра и виллами в Майами - Путин

Российский президент Владимир Путин считает, что правительства стран Запада пытаются подорвать общественный строй РФ, используя "национал-предателей".

Источник: трансляция совещания Путина с чиновниками по поводу экономического положения

Прямая речь Путина: "Они будут пытаться делать ставку на так называемую "пятую колонну", на "национал-предателей", на тех, кто зарабатывает деньги здесь у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по направлению своих мыслей, в своем рабском сознании.

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Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере. Кто, не способен обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых "гендерных свобод". Но проблема не в этом.

А в том – я повторюсь, – что большинство таких людей ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией.

И это, по их мнению, свидетельствует о принадлежности к "высшей касте", "высшей расе". Такие люди готовы родную мать продать, лишь бы сидеть в прихожей у этой "высшей касты".

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Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, последствиях социально-экономических санкции, спровоцировать гражданское противостояние, используя "пятую колонну" для достижения своей цели. А цель одна – я уже говорил – уничтожение России.

Но русский народ может отличить настоящих патриотов от подонков и предателей, и выплюнет их, как мушку, случайно залетевшую в рот".

Детали: Путин пугает, что "коллективный Запад" спровоцировал войну с Россией. По его убеждению, западные правительства планировали ввести строгие экономические санкции против России в любом случае, даже если бы российские оккупационные войска не вторглись в Украину.

Российский президент заявляет, что фактически России объявили войну "недружественными действиями" и давлением на экономику. Он сказал, что резервы российского Центробанка просто украли, и западные правительства объявили "дефолт" по своим обязательствам перед российскими финансовыми системами.

Почему это важно: После начала российского вторжения в Украину западные правительства ввели строгие санкции против имущества и активов российских олигархов, чиновников, членов Госдумы, Совета федерации и финансовых магнатов, приближенных к Путину и Кремлю. Их самолеты, яхты и недвижимое имущество конфисковали и изымают, а подсанкционным россиянам запрещен въезд в США, Канаду, Великобританию, большинство стран Евросоюза, Швейцарию и т.д.

В ходе огласки в СМИ стало известно, что, например, российский пропагандист Владимир Соловьев имеет несколько объектов элитной недвижимости на итальянских курортах, российский олигарх Роман Абрамович, которого считают приспешником Путина, имеет гражданство Португалии, российский пропагандист Константин Брилёв имеет подданство Британии, сын спикера Кремля Дмитрия Пескова, живет в Париже, а дочь Путина имеет виллу в Биаррице на Атлантическом узбережбе Франции.

Предыстория:

  • В мировых портах правительства арестовывают дорогостоящие яхты российских олигархов и магнатов. Яхту Путина Graceful перевезли из ремонта в порту Гамбурга в Германии в Калининград перед началом войны. Еще одну яхту "Шехеразада", которая может принадлежать Путину через ряд компаний, была замечена у итальянских берегов.
  • Журналистам стало известно, что российский олигарх из близкого окружения Путина Роман Абрамович, у которого есть гражданство Португалии, перед введением западных санкций переписал свои активы на бизнес-партнера. Также он вывез свои яхты из европейских портов.

Темы: ПутинРосcияЗападсанкции
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