У Канаді заблокували два канали Russia Today
Канадська влада заблокувала мовлення двох телеканалів RT i RT France.
Джерело: Канадська комісія радіо, телебачення і телекомунікацій з коментарем голова Ієна Скотта
Пряма мова Скотта: "Свобода слова і наявність різних точок зору є невід’ємною частиною нашої демократії. Однак, це привілей, а не право телеканалу мати дозвіл мовлення в Канаді.
Іноземні телеканали можуть бути видалені з переліку, якщо зміст їхніх програм не буде відповідати стандартам, яких очікують від надавачів послуг у Канаді, або якщо продовження їхньої трансляції не слугує громадським інтересам канадців, що ми бачимо у випадку RT i RT France".
Деталі: У пресслужбі комісії пояснили, що телеканал вирішили вилучити через те, що його мовлення не відповідає інтересам громадськості, а також через порушення канадських законів про теле- та радіомовників.
У заяві сказано, що програми на російських телеканалах систематично намагалися підірвати суверенітет іншої країни, принижували гідність канадців з певної етнічної групи, а також підважували демократичні інституції Канади.
Зокрема, особливу увагу звернули на те, як ці телеканали висвітлювали події в Україні, а також накладення санкцій на російські урядові установи та російських можновладців.
Перед блокуванням канадська влада оголосила 3 березня проведення консультацій з громадськістю щодо можливого блокування телеканалів. Переважна більшість була за блокування телеканалів.
Попри те, що більшість провайдерів ще до рішення комісії самостійно видалили RT i RT France з переліку доступних телеканалів, тепер влада запровадить законодавчу заборону на їхню трансляцію.
Довідково: RT – це російський державний телеканал, призначений для мовлення закордоном англійською мовою. RT France – відповідна франкомовна служба телеканалу.
Передісторія:
- 2 березня Євросоюз заборонив мовлення телеканалів RT i Sputnik на території країн-членів блоку.
- У медійних колах Росії ширяться чутки, що співробітники пропагандистських телеканалів масово звільняються через, мовляв, "офіційне" висвітлення російсько-української війни.
- 4 березня російський президент Владімір Путін підписав закон, за яким забороняється поширення "неправдивих новин про російську армію", зокрема називати російсько-українську війну "війною". Порушникам загрожує ув’язнення понад 3 років.