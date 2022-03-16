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У Канаді заблокували два канали Russia Today 

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 23:28
Блокування rt france у франції березня. фото ілюстративне: getty images

Канадська влада заблокувала мовлення двох телеканалів RT i RT France.

Джерело: Канадська комісія радіо, телебачення і телекомунікацій з коментарем голова Ієна Скотта

Пряма мова Скотта: "Свобода слова і наявність різних точок зору є невід’ємною частиною нашої демократії. Однак, це привілей, а не право телеканалу мати дозвіл мовлення в Канаді.

Іноземні телеканали можуть бути видалені з переліку, якщо зміст їхніх програм не буде відповідати стандартам, яких очікують від надавачів послуг у Канаді, або якщо продовження їхньої трансляції не слугує громадським інтересам канадців, що ми бачимо у випадку RT i RT France".

Деталі: У пресслужбі комісії пояснили, що телеканал вирішили вилучити через те, що його мовлення не відповідає інтересам громадськості, а також через порушення канадських законів про теле- та радіомовників. 

У заяві сказано, що програми на російських телеканалах систематично намагалися підірвати суверенітет іншої країни, принижували гідність канадців з певної етнічної групи, а також підважували демократичні інституції Канади.

Зокрема, особливу увагу звернули на те, як ці телеканали висвітлювали події в Україні, а також накладення санкцій на російські урядові установи та російських можновладців.

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Перед блокуванням канадська влада оголосила 3 березня проведення консультацій з громадськістю щодо можливого блокування телеканалів. Переважна більшість була за блокування телеканалів.

Попри те, що більшість провайдерів ще до рішення комісії самостійно видалили RT i RT France з переліку доступних телеканалів, тепер влада запровадить законодавчу заборону на їхню трансляцію.

Довідково: RT – це російський державний телеканал, призначений для мовлення закордоном англійською мовою. RT France – відповідна франкомовна служба телеканалу.

Передісторія: 

  • 2 березня Євросоюз заборонив мовлення телеканалів RT i Sputnik на території країн-членів блоку.
  • У медійних колах Росії ширяться чутки, що співробітники пропагандистських телеканалів масово звільняються через, мовляв, "офіційне" висвітлення російсько-української війни.
  • 4 березня російський президент Владімір Путін підписав закон, за яким забороняється поширення "неправдивих новин про російську армію", зокрема називати російсько-українську війну "війною". Порушникам загрожує ув’язнення понад 3 років.

Теми: КанадаЗМІтелебаченняпропаганда
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