Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Канаде заблокировали два канала Russia Today

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 22:28
В Канаде заблокировали два канала Russia Today
блокировка rt france во франции 2 марта. фото иллюстративное: getty iamges

Канадские власти заблокировали вещание двух телеканалов RT и RT France.

Источник: Канадская комиссия радио, телевидения и телекоммуникаций с комментарием глава Иэна Скотта

Прямая речь Скотта: "Свобода слова и наличие разных точек зрения являются неотъемлемой частью нашей демократии. Однако это привилегия, а не право телеканала иметь разрешение вещания в Канаде.

Реклама:

Иностранные телеканалы могут быть удалены из перечня, если содержание их программ не будет соответствовать стандартам, ожидаемым от поставщиков услуг в Канаде, или если продолжение их трансляции не служит общественным интересам канадцев, что мы видим в случае RT и RT France".

Детали: В пресс-службе комиссии объяснили, что телеканал решили изъять из списка из-за того, что его вещание не отвечает интересам общественности, а также из-за нарушения канадских законов о теле- и радиовещании.

В заявлении говорится, что программы на российских телеканалах систематически пытались подорвать суверенитет другой страны, унижали достоинство канадцев из определенной этнической группы, а также ставили под сомнение демократические институты Канады.

ВИДЕО ДНЯ

В частности особое внимание обратили на то, как эти телеканалы освещали события в Украине, а также наложение санкций на российские правительственные учреждения и российских членов правительства и олигархов.

Перед блокировкой канадские власти объявили 3 марта проведение консультаций с общественностью по поводу возможной блокировки телеканалов. Подавляющее большинство было за блокировку телеканалов.

Несмотря на то, что большинство провайдеров еще до решения комиссии самостоятельно удалили RT и RT France из перечня доступных телеканалов, теперь власти введут законодательный запрет на их трансляцию.

Справка: RT – это российский государственный телеканал, предназначенный для вещания за границей на английском языке. RT France – соответствующая франкоязычная служба телеканала.

Предыстория:

  • 2 марта Евросоюз запретил вещание телеканалов RT и Sputnik на территории стран-членов блока.
  • В медийных кругах России ходят слухи, что сотрудники пропагандистских телеканалов массово увольняются из-за, дескать, "официального" освещения российско-украинской войны.
  • 4 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому запрещается распространение "ложных новостей о российской армии", в частности, называть российско-украинскую войну "войной". Нарушителям грозит заключение более 3 лет.

Темы: КанадаСМИтелевидениепропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: