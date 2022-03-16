В Канаде заблокировали два канала Russia Today

Канадские власти заблокировали вещание двух телеканалов RT и RT France.

Источник: Канадская комиссия радио, телевидения и телекоммуникаций с комментарием глава Иэна Скотта

Прямая речь Скотта: "Свобода слова и наличие разных точек зрения являются неотъемлемой частью нашей демократии. Однако это привилегия, а не право телеканала иметь разрешение вещания в Канаде.

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Иностранные телеканалы могут быть удалены из перечня, если содержание их программ не будет соответствовать стандартам, ожидаемым от поставщиков услуг в Канаде, или если продолжение их трансляции не служит общественным интересам канадцев, что мы видим в случае RT и RT France".

Детали: В пресс-службе комиссии объяснили, что телеканал решили изъять из списка из-за того, что его вещание не отвечает интересам общественности, а также из-за нарушения канадских законов о теле- и радиовещании.

В заявлении говорится, что программы на российских телеканалах систематически пытались подорвать суверенитет другой страны, унижали достоинство канадцев из определенной этнической группы, а также ставили под сомнение демократические институты Канады.

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В частности особое внимание обратили на то, как эти телеканалы освещали события в Украине, а также наложение санкций на российские правительственные учреждения и российских членов правительства и олигархов.

Перед блокировкой канадские власти объявили 3 марта проведение консультаций с общественностью по поводу возможной блокировки телеканалов. Подавляющее большинство было за блокировку телеканалов.

Несмотря на то, что большинство провайдеров еще до решения комиссии самостоятельно удалили RT и RT France из перечня доступных телеканалов, теперь власти введут законодательный запрет на их трансляцию.

Справка: RT – это российский государственный телеканал, предназначенный для вещания за границей на английском языке. RT France – соответствующая франкоязычная служба телеканала.

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