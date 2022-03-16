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В Канаде заблокировали два канала Russia Today

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 23:28
блокировка rt france во франции 2 марта. фото иллюстративное: getty iamges

Канадские власти заблокировали вещание двух телеканалов RT и RT France.

Источник: Канадская комиссия радио, телевидения и телекоммуникаций с комментарием глава Иэна Скотта

Прямая речь Скотта: "Свобода слова и наличие разных точек зрения являются неотъемлемой частью нашей демократии. Однако это привилегия, а не право телеканала иметь разрешение вещания в Канаде.

Иностранные телеканалы могут быть удалены из перечня, если содержание их программ не будет соответствовать стандартам, ожидаемым от поставщиков услуг в Канаде, или если продолжение их трансляции не служит общественным интересам канадцев, что мы видим в случае RT и RT France".

Детали: В пресс-службе комиссии объяснили, что телеканал решили изъять из списка из-за того, что его вещание не отвечает интересам общественности, а также из-за нарушения канадских законов о теле- и радиовещании.

В заявлении говорится, что программы на российских телеканалах систематически пытались подорвать суверенитет другой страны, унижали достоинство канадцев из определенной этнической группы, а также ставили под сомнение демократические институты Канады.

В частности особое внимание обратили на то, как эти телеканалы освещали события в Украине, а также наложение санкций на российские правительственные учреждения и российских членов правительства и олигархов.

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Перед блокировкой канадские власти объявили 3 марта проведение консультаций с общественностью по поводу возможной блокировки телеканалов. Подавляющее большинство было за блокировку телеканалов.

Несмотря на то, что большинство провайдеров еще до решения комиссии самостоятельно удалили RT и RT France из перечня доступных телеканалов, теперь власти введут законодательный запрет на их трансляцию.

Справка: RT – это российский государственный телеканал, предназначенный для вещания за границей на английском языке. RT France – соответствующая франкоязычная служба телеканала.

Предыстория:

  • 2 марта Евросоюз запретил вещание телеканалов RT и Sputnik на территории стран-членов блока.
  • В медийных кругах России ходят слухи, что сотрудники пропагандистских телеканалов массово увольняются из-за, дескать, "официального" освещения российско-украинской войны.
  • 4 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому запрещается распространение "ложных новостей о российской армии", в частности, называть российско-украинскую войну "войной". Нарушителям грозит заключение более 3 лет.

Темы: КанадаСМИтелевидениепропаганда
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