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Путин применяет в Мариуполе свою любимую средневековую тактику

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 23:42
Путин применяет в Мариуполе свою любимую средневековую тактику
фото: "Мариуполь сейчас"

"Усовершенствованную" тактику осады, популярную в средние века, президент России Владимир Путин применяет в Мариуполе.

Источник: репортаж из Мариуполя The Associated Press

Детали: Ужасы, которые устроили россияне в Мариуполе, в издании называют "агонией", отвечающей целям Путина.

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Россия использует так называемую тактику осады.

Осада – это военная тактика, популярная в средневековье, которая предусматривала удержание и уничтожение населения голодом и насилием, чтобы облегчить атакующим силам вход в город. А мирных жителей нередко обрекали на медленную и болезненную смерть.

Путин усовершенствовал эту тактику за годы своего пребывания у власти и ведения войн сначала в чеченском городе Грозный в 2000 году, а затем в сирийском городе Алеппо в 2016 году. Он превратил оба этих города в руины.

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"Окрестные дороги заминированы, порт заблокирован. Еда заканчивается, и россияне заблокировали доставку гуманитарной помощи.

В городе преимущественно нет электроэнергии, воды мало, жители используют талый снег как питьевую воду.

Некоторые родители даже оставили своих новорожденных в больнице, вероятно, надеясь дать им шанс на жизнь в месте с электричеством и водой", – говорится в репортаже из Мариуполя.

Упоминается и женщина, которая умерла после родившейся бомбардировки после рождения мертвого ребенка.

Как отмечают авторы репортажа, когда ее в то время, еще беременную, спасали, она просила убить ее. Медики же отметили, что "ребенок умирал внутри него, и она это знала".

Напомним: Оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

Темы: МариупольвойнаРосcияПутин
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