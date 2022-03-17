Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин применяет в Мариуполе свою любимую средневековую тактику

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 00:42
фото: "Мариуполь сейчас"

"Усовершенствованную" тактику осады, популярную в средние века, президент России Владимир Путин применяет в Мариуполе.

Источник: репортаж из Мариуполя The Associated Press

Детали: Ужасы, которые устроили россияне в Мариуполе, в издании называют "агонией", отвечающей целям Путина.

Россия использует так называемую тактику осады.

Осада – это военная тактика, популярная в средневековье, которая предусматривала удержание и уничтожение населения голодом и насилием, чтобы облегчить атакующим силам вход в город. А мирных жителей нередко обрекали на медленную и болезненную смерть.

Путин усовершенствовал эту тактику за годы своего пребывания у власти и ведения войн сначала в чеченском городе Грозный в 2000 году, а затем в сирийском городе Алеппо в 2016 году. Он превратил оба этих города в руины.

"Окрестные дороги заминированы, порт заблокирован. Еда заканчивается, и россияне заблокировали доставку гуманитарной помощи.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В городе преимущественно нет электроэнергии, воды мало, жители используют талый снег как питьевую воду.

Некоторые родители даже оставили своих новорожденных в больнице, вероятно, надеясь дать им шанс на жизнь в месте с электричеством и водой", – говорится в репортаже из Мариуполя.

Упоминается и женщина, которая умерла после родившейся бомбардировки после рождения мертвого ребенка.

Как отмечают авторы репортажа, когда ее в то время, еще беременную, спасали, она просила убить ее. Медики же отметили, что "ребенок умирал внутри него, и она это знала".

Напомним: Оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

Темы: МариупольвойнаРосcияПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРоссийский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся несмотря на санкции

Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении

Залужный обратился к политикам, которые сеют "зраду": Не мешайте нам

Лукашенко: Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь

Кремль пытается выяснить, чем недовольны россияне внутри страны – РосСМИ

В Украине заработали лагеря для пленных россиян

Все новости...
Мариуполь
Опубликовали списки уцелевших жителей в одном из бомбоубежищ Мариуполя
Возле театра в Мариуполе были надписи "Дети" для пилотов авиации
Уничтоженный драмтеатр в Мариуполе: МИД призывает мир давить санкциями за зверства РФ
Последние новости
20:25
Обстрелы Харькова: Есть погибшие, а также вспыхнули пожары
20:25
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину
20:16
Треть экономики Украины не функционирует – Марченко
20:14
Оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя на территорию РФ
20:00
Данилов: Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ как воды в рот набрала
19:54
Из-под завалов казармы в Николаеве извлечено не менее 50 тел погибших, достали и живого - СМИ
19:53
Путин действует жестоко, потому что уже сам паникует – Джонсон
19:49
ВИДЕОРубежное в Луганской области контролируют украинские защитники
19:28
Мантры Лаврова о неонацистах в Украине означают, что российский военный корабль тонет - МИД
19:28
"Увидеть Чернобаевку и умереть": реакция украинцев на поражение оккупантов
Все новости...