Мер Мелітополя записав перше відео після полону

Мер Мелітополя Іван Федоров записав перше відеозверенння після шести днів російського полону.

Джерело: Федоров у Facebook

Деталі: У своєму зверненні мер Мелітополя подякував місцевим жителям за підтримку та мужність перед російськими агресорами.

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Пряма мова: "Трохи пізніше я розповім все детально. Ми поговоримо про плани".

"Абсолютно точно впевнений, що разом з нашою командою ми в найближчому майбутньому піднімемо наш український прапор над центральною площею Мелітополя.

А ті, хто його знімав, абсолютно точно не будуть жити в нашому чудовому місті".

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Що передувало: 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катувалить у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Його обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків.