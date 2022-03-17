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Мер Мелітополя записав перше відео після полону

Роман КравецьЧетвер, 17 березня 2022, 09:28

Мер Мелітополя Іван Федоров записав перше відеозверенння після шести днів російського полону. 

Джерело: Федоров у Facebook

Деталі: У своєму зверненні мер Мелітополя подякував місцевим жителям за підтримку та мужність перед російськими агресорами.

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Пряма мова: "Трохи пізніше я розповім все детально. Ми поговоримо про плани". 

"Абсолютно точно впевнений, що разом з нашою командою ми в найближчому майбутньому піднімемо наш український прапор над центральною площею Мелітополя. 

А ті, хто його знімав, абсолютно точно не будуть жити в нашому чудовому місті".

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Що передувало: 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катувалить у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Його обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків.

Теми: Мелітопольвійна
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