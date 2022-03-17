Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Мелітополя записав перше відео після полону

Роман КравецьЧетвер, 17 березня 2022, 10:28

Мер Мелітополя Іван Федоров записав перше відеозверенння після шести днів російського полону. 

Джерело: Федоров у Facebook

Деталі: У своєму зверненні мер Мелітополя подякував місцевим жителям за підтримку та мужність перед російськими агресорами.

Пряма мова: "Трохи пізніше я розповім все детально. Ми поговоримо про плани". 

"Абсолютно точно впевнений, що разом з нашою командою ми в найближчому майбутньому піднімемо наш український прапор над центральною площею Мелітополя. 

А ті, хто його знімав, абсолютно точно не будуть жити в нашому чудовому місті".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що передувало: 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катувалить у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Його обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків.

Теми: Мелітопольвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоКривий Ріг: під містом ворожа ДРГ підірвалася на міні

Росіяни відпустили з полону журналістку hromadske

Прем’єр Італії підтримав членство України в Євросоюзі

Під Києвом на лінії фронту зник фотожурналіст Макс Левін

Росіяни вишукують нові сили і перегруповуються - зведення Генштабу

відеоХерсон: люди вийшли на мітинг, окупанти розпилили сльозогінний газ

Усі новини...
Мелітополь
Мера Мелітополя виміняли на російських строковиків – ОП
В Офісі президента показали відео першої розмови Федорова після звільнення
Мера Мелітополя звільнили з російського полону
Останні новини
18:06
Google почав негласно вивозити співробітників з Росії – Bloomberg
18:05
Маріуполь: ЗСУ збили російський літак, що бомбардував місто
18:03
Сила українського народу в тому, що він існує всупереч – Михайло Ткач
18:03
ФОТОЧлен політради "Слуги народу" виїхав до Росії напередодні початку вторгнення 
17:58
Десантники кажуть, що збили "Іглою" російську крилату ракету над Миколаївщиною
17:53
фото, відеоНовий обстріл у Києві: на Оболоні горіла вантажівка і дві будівлі
17:45
Баскетбольна Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
17:43
Для українських зоопарків зібрали понад пів мільйона євро допомоги
17:38
Як хочуть карати тих, хто під час війни втік за кордон – юрист
17:25
Верещук сумнівається, що хоче Орбан за любов до РФ - дешевий газ чи Закарпаття
Усі новини...