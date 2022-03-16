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Мера Мелітополя виміняли на російських строковиків – ОП

Альона Мазуренко Середа, 16 березня 2022, 22:41
Мера Мелітополя виміняли на російських строковиків – ОП
МЕР МЕЛІТОПОЛЯ ІВАН ФЕДОРОВ

Міського голову Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків. 

Джерело: прессекретар глави ОП Даша Зарівна в ефірі українського телебачення 

Пряма мова: "Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону...

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За нього Росія отримала 9-х своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає. 

Деталі: За її словами, Федорова більше 5 днів тримали окупанти і схиляли до співпраці, але мер Мелітополя не погоджувався.

Після звільнення він поговорив із президентом Володимиром Зеленським.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі є багато питань щодо деталей його утримування в полоні та звільнення.

16 березня стало відомо, що Федорова вдалося звільнити. 

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Передісторія:

  • 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
  • 12 березня на мітингу мирних мешканців проти викрадення мера, російські окупанти викрали координаторку протестних акцій Ольгу Гайсумову. 13 березня російські окупанти полонили голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму та спробували викрасти секретаря міськради Романа Романова.
  • Після викрадення Федорова, окупанти призначили депутатку міськради від партії "Опозиційний блок" виконувачкою обов'язків мера. Вона відразу закликала мешканців не опиратися окупантам. Однак, депутати міськради на позачерговому засіданні звернулися до Офісу Генерального прокурора негайно розпочати провадження проти в.о. мера від "Опоблоку" за державну зраду, і закликали не слухати її закликів до колаборації з окупантами.
  • 14 березня військова адміністрація Запорізької області повідомила, що Федорова вивезли до окупованого Луганська. Влада запевнила, що українські правоохоронці вживають заходи щодо негайного звільнення Федорова з полону.
  • Президент Володимир Зеленський звертався до лідерів світу, зокрема до прем'єрі Ізраїля Нафталі Бенета, із проханням тиснути на російську владу щодо звільнення викраденого Федорова. Із вимогами до російських окупантів звільнити викраденого Федорова зверталася конференція мерів США.

Теми: РосіяМелітопольокупаціяполонені
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