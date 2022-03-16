Мера Мелітополя виміняли на російських строковиків – ОП

Міського голову Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків.

Джерело: прессекретар глави ОП Даша Зарівна в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону...

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За нього Росія отримала 9-х своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає.

Деталі: За її словами, Федорова більше 5 днів тримали окупанти і схиляли до співпраці, але мер Мелітополя не погоджувався.

Після звільнення він поговорив із президентом Володимиром Зеленським.

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Наразі є багато питань щодо деталей його утримування в полоні та звільнення.

16 березня стало відомо, що Федорова вдалося звільнити.

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Передісторія: