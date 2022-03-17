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Мэр Мелитополя записал первое видео после плена

Роман КравецЧетверг, 17 марта 2022, 09:28

Мэр Мелитополя Иван Федоров записал первое видеообращение после шести дней российского плена.

Источник: Федоров в Facebook

Детали: В своем обращении мэр Мелитополя поблагодарил местных жителей за поддержку и мужество перед российскими агрессорами.

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Прямая речь: "Чуть позже я расскажу все подробно. Мы поговорим о планах".

"Совершенно уверен, что вместе с нашей командой мы в ближайшем будущем поднимем наш украинский флаг над центральной площадью Мелитополя.

А те, кто его снимал, точно не будут жить в нашем прекрасном городе".

ВИДЕО ДНЯ

Что было ранее: 11 марта российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, Федорова пытали в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.

16 марта Федоров был освобожден из российского плена. Его обменяли на девять русских солдат-срочников.

Темы: Мелитопольвойна
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