Мера Мелітополя звільнили з російського полону

Міського голову Мелітополя Івана Федорова звільнили з російського полону.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, голова ОПУ Андрій Єрмак

Деталі: Тимошенко повідомив, що завершилася "спецоперація" зі звільнення Федорова з російського полону.

Єрмак повідомив, що Федоров проводить розмову з президентом Володимиром Зеленським.

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