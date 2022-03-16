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Мера Мелітополя звільнили з російського полону

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 18:59
Іван Федоров. Фото з facebook-сторінки міського голови

Міського голову Мелітополя Івана Федорова звільнили з російського полону. 

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, голова ОПУ Андрій Єрмак

Деталі: Тимошенко повідомив, що завершилася "спецоперація" зі звільнення Федорова з російського полону.

Єрмак повідомив, що Федоров проводить розмову з президентом Володимиром Зеленським.

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Передісторія:

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  • 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
  • 12 березня на мітингу мирних мешканців проти викрадення мера, російські окупанти викрали координаторку протестних акцій Ольгу Гайсумову. 13 березня російські окупанти полонили голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму та спробували викрасти секретаря міськради Романа Романова.
  • Після викрадення Федорова, окупанти призначили депутатку міськради від партії "Опозиційний блок" виконувачкою обов'язків мера. Вона відразу закликала мешканців не опиратися окупантам. Однак, депутати міськради на позачерговому засіданні звернулися до Офісу Генерального прокурора негайно розпочати провадження проти в.о. мера від "Опоблоку" за державну зраду, і закликали не слухати її закликів до колаборації з окупантами.
  • 14 березня військова адміністрація Запорізької області повідомила, що Федорова вивезли до окупованого Луганська. Влада запевнила, що українські правоохоронці вживають заходи щодо негайного звільнення Федорова з полону.
  • Президент Володимир Зеленський звертався до лідерів світу, зокрема до прем'єрі Ізраїля Нафталі Бенета, із проханням тиснути на російську владу щодо звільнення викраденого Федорова. Із вимогами до російських окупантів звільнити викраденого Федорова зверталася конференція мерів США.

Теми: МелітопольРосіяЗапорізька областьокупація
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