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У Путіна заявили, що прогресу в переговорах поки немає, і суд ООН їм не указ

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 12:13
Дмитро Пєсков і Володимир Путін, фото Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія та Україна поки що не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей.

Джерело: Пєсков, якого цитує РИА Новости та Интерфакс

Дослівно Пєсков на запитання, чи Росія та Україна близькі до підписання домовленостей: "Ні, робота триває – коли буде прогрес, ми повідомимо".

Деталі: Прессекретар Володимира Путіна також заявив, що Росія "не зможе взяти до уваги" рішення Міжнародного суду ООН, який 16 березня ухвалив, що РФ має негайно припинити бойові дії в Україні.

"Ні, ми не можемо взяти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може… У даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - сказав представник Кремля.

Коментуючи опублікований Financial Times проект "мирної угоди" між Україною та РФ, Пєсков заявив, що у цій публікації "елементи правильні є, але загалом вона невірна".

"У цій публікації багато компіляції інформації, яка озвучувалася, яка була в публічному полі, про ті теми, які на порядку денному. Але зібрано все невірно, і по суті вона не вірна. Елементи правильні є, але загалом це не відповідає дійсності", - сказав Пєсков.

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Що передувало: 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Також у середу видання Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, повідомило, що Україна і Росія обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опублікований Financial Times проєкт "мирної угоди" демонструє не більше ніж запит російської сторони.

Подоляк також висловив упевненість, що найближчими днями вдасться досягти припинення вогню. За його словами, члени української та російської делегації обговорюють документи, які можуть підписати президенти України та РФ.

Теми: ПутінРосіявійна
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