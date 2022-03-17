У Путина заявили, что прогресса в переговорах пока нет, и суд ООН им не указ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина пока не приблизились к подписанию каких-либо договоренностей.

Источник: Песков, которого цитирует РИА Новости и Интерфакс

Дословно Песков на вопрос, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей: "Нет, работа продолжается – когда будет прогресс, мы сообщим".

Детали: Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что Россия "не сможет принять во внимание" решение Международного суда ООН, который 16 марта постановил, что РФ должна немедленно прекратить боевые действия в Украине.

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может… "В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал представитель Кремля.

Комментируя опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" между Украиной и РФ, Песков заявил, что в этой публикации "элементы правильные есть, но в целом она неверна".

"В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано все неверно, и по сути она не верна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности", - сказал Песков

Что предшествовало: 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

Также в среду издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" демонстрирует не более чем запрос российской стороны.

Подоляк также выразил уверенность, что в ближайшие дни удастся достичь прекращения огня. По его словам, члены украинской и российской делегации обсуждают документы, которые могут подписать президенты Украины и РФ.