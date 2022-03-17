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Комендантська година і військові РФ на вулицях: як живе Скадовськ

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 березня 2022, 14:55
Комендантська година і військові РФ на вулицях: як живе Скадовськ

В тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині діє коменданстька година, працюють комунальні підприємства, мер просить не провокувати військових РФ.

Джерело: сторінка мера Скадовська Олександра Яковлєва у Facebook

Пряма мова: "Коротко про ситуацію у Скадовську. На 17 березня зберігається контрольована ситуація.

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Працюють окремі магазини, ринки, аптеки, пошта, поліклініка, лікарня, школи в дистанційному режимі. 

По місту та громаді постійно переміщуються російські військові. Прохання не провокувати їх. Ми всі мирне населення і тому проти нас ніхто не має права застосовувати зброю.

Нагадуємо про неухильне дотримання комендантської години з 22 вечора до 6 ранку.

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Хочу подякувати усім за допомогу та підтримку дій влади - це дуже важливо, та нагадую що зараз наше головне завдання зберегти порядок в місті, життя та здоров’я наших громадян".

Деталі: За даними сторінки мера, в громаді наразі працюють усі комунальні підприємства, подається вода, вивозиться сміття, здійснюється прибирання.

Виконавчий комітет працює в дистанційному режимі. Міський голова, заступники, секретар щодня на робочому місці з 8 до 12 години.

Укрпошта розпочала виплату пенсій. Обіцяють все виплатити вчасно - і в селі і місті.

Яковлєв пише, що у Львові зібрали для скадовчан першу партію медикаментів. Зараз влада намагається знайти можливість доставки їх до Скадовська.

Що передувало: 16 березня стало відомо, що російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.

Жителі Скадовська вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.

За кулька годин Яковлєв записав відеозвернення, де заявив, що з ним "поговорили та відпустили". 

Теми: Херсонська областьвійна
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