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Комендантский час и военные РФ на улицах: как живет Скадовск

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 марта 2022, 15:55

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области действует комендантский час, работают коммунальные предприятия, мэр просит не провоцировать военных РФ.

Источник: страница мэра Скадовска Александра Яковлева в Facebook

Прямая речь: "Коротко о ситуации в Скадовске. На 17 марта сохраняется контролируемая ситуация.

Работают отдельные магазины, рынки, аптеки, почта, поликлиника, больница, школы в дистанционном режиме.

По городу и общине постоянно перемещаются российские военные. Просьба не провоцировать их. Мы все мирное население и поэтому против нас никто не имеет права применять оружие.

Напоминаем о неукоснительном соблюдении комендантского часа с 22 вечера до 6 утра.

Хочу поблагодарить всех за помощь и поддержку действий власти - это очень важно, но напоминаю, что сейчас наша главная задача сохранить порядок в городе, жизни и здоровье наших граждан".

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Детали: По данным страницы мэра, в общине работают все коммунальные предприятия, подается вода, вывозится мусор, осуществляется уборка.

Исполнительный комитет работает в дистанционном режиме. Мэр, заместители, секретарь ежедневно на рабочем месте с 8 до 12 часов.

Укрпочта приступила к выплате пенсий. Обещают все выплатить вовремя – и в деревне и городе.

Яковлев пишет, что во Львове собрали для скадовчан первую партию медикаментов. Сейчас власти пытаются найти возможность доставки их в Скадовск.

Что предшествовало: 16 марта стало известно, что российские военные похитили мэра оккупированного Александра Яковлева Скадовска и его заместителя Юрия Палюха.

Жители Скадовска вышли на мирный митинг, требуя освободить руководство города, задержанное российскими военными, оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь.

Через какое-то время Яковлев записал видеообращение, где заявил, что с ним "поговорили и отпустили".

Темы: Херсонская областьвойна
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