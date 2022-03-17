Зеленський дав меру Мелітополя орден
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, якого звільнили з полону окупантів.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "З поверненням! Україна своїх у біді не полишає".
Деталі: Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації. Федоров був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами.
Зеленський побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи.
Президент переконаний, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.
Федоров сказав, що готовий виконувати завдання задля повернення українського Мелітополя.
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Що передувало: 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катувалить у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
16 березня Федорова звільнили з російського полону. Його обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків.