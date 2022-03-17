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Зеленський дав меру Мелітополя орден

Альона Мазуренко Четвер, 17 березня 2022, 19:04
Зеленський дав меру Мелітополя орден
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, якого звільнили з полону окупантів.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "З поверненням! Україна своїх у біді не полишає".

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Деталі: Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації. Федоров був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами.

Зеленський побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи.

Президент переконаний, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.

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Федоров сказав, що готовий виконувати завдання задля повернення українського Мелітополя.

Що передувало: 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катувалить у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Його обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків.

Теми: ЗеленськийполоненіРосіявійна
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