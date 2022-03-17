Зеленский дал мэру Мелитополя орден

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, которого освободили из плена оккупантов.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "С возвращением! Украина своих в беде не оставляет".

Детали: Накануне мэра освободили в результате спецоперации. Федоров был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами.

Зеленский пожелал меру быстрого возобновления и возвращения к работе.

Президент убежден, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова развеется флаг Украины.

Федоров сказал, что готов выполнять задачи по возвращению украинского Мелитополя.

Что было ранее: 11 марта российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, Федорова пытали в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.

16 марта Федоров был освобожден из российского плена. Его обменяли на девять русских солдат-срочников.