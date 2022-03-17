Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский дал мэру Мелитополя орден

Мазуренко Алена Четверг, 17 марта 2022, 20:04
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, которого освободили из плена оккупантов.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "С возвращением! Украина своих в беде не оставляет".

Детали: Накануне мэра освободили в результате спецоперации. Федоров был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами.

Зеленский пожелал меру быстрого возобновления и возвращения к работе.

Президент убежден, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова развеется флаг Украины.

Федоров сказал, что готов выполнять задачи по возвращению украинского Мелитополя.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Что было ранее: 11 марта российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, Федорова пытали в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.

16 марта Федоров был освобожден из российского плена. Его обменяли на девять русских солдат-срочников.

Темы: ЗеленскийпленныеРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

ПВО Украины ударно разменяла вторую сотню уничтоженных российских самолетов

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Усику разрешили выезд. Планирует в июне поехать на бой-реванш из Джошуа

У Путина сказали, в каком случае могут использовать ядерное оружие

исправлено от 18:03, ФОТОЧлен партии "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук

Все новости...
Зеленский
Шойгу приказал исключить Зеленского из "культурной повестки" РФ – РосСМИ
Зеленский посетил в больнице людей, которых обстреляли во время эвакуации из Ворзеля
Эрдоган предложил Путину поговорить с Зеленским в Турции
Последние новости
03:01
График эвакуационных поездов на 23 марта
02:36
Пентагон: Россиянам не хватает не только боеприпасов и еды, но и топлива для кораблей и теплой одежды
02:20
Россияне в Бердянске похитили депутата от ОПЗЖ, его предприятия остановили работу
01:52
Россия попытается силой подавить протесты украинцев – британская разведка
01:50
Под новые санкции США попадут более 300 российских депутатов
01:32
Россияне разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 миллионов евро
01:18
В Сумской области захватчики не дают хоронить умерших и погибших – глава ОВА
01:16
Отток мозгов и плагиат IKEA: итоги на экономическом фронте 22 марта
01:01
В РФ только за день "минус": 100 военных, самолеты, БПЛА и куча техники – возведение
00:50
Есть вероятность нападения Беларуси, которая и так всячески помогает РФ – Генштаб
Все новости...