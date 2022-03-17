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У Херсоні від обстрілів постраждали понад 70 будинків

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 21:15
ІГОР КОЛИХАЄВ, FACEBOOK

У Херсоні від обстрілів російськими військами під час відкритої війни постраждали близько 40 багатоповерхових будинків та понад 30 приватних.

Джерело: мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook

Дослівно: "У дні обстрілів та вибухів у Херсоні постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних. Вибуховою хвилею повибивало, за попередніми підрахунками, 1507 вікон".

Деталі: Колихаєв зазначив, що влада міста бере на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, прораховує збитки. Відновлення відбуватиметься за рахунок міського бюджету та спонсорських коштів.

Він закликав постраждалих, які не заявили про свою шкоду, подавати дані до своїх старостатів, квартальних, головам райрад.

Передісторія:

  • У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян. Також російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою. Допомогу від окупантів мешканці брати відмовляються. 
  • 12 березня Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення "ХНР".

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Теми: Херсонвійна
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