У Херсоні від обстрілів постраждали понад 70 будинків

У Херсоні від обстрілів російськими військами під час відкритої війни постраждали близько 40 багатоповерхових будинків та понад 30 приватних.

Джерело: мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook

Дослівно: "У дні обстрілів та вибухів у Херсоні постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних. Вибуховою хвилею повибивало, за попередніми підрахунками, 1507 вікон".

Деталі: Колихаєв зазначив, що влада міста бере на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, прораховує збитки. Відновлення відбуватиметься за рахунок міського бюджету та спонсорських коштів.

Він закликав постраждалих, які не заявили про свою шкоду, подавати дані до своїх старостатів, квартальних, головам райрад.

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