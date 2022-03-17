В Херсоне от обстрелов пострадали более 70 домов

В Херсоне от обстрелов российскими войсками за время открытой войны пострадали около 40 многоэтажных домов и более 30 частных.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook

Дословно: "В дни обстрелов и взрывов в Херсоне пострадали около 40 многоэтажных домов, более 30 частных. Взрывной волной повыбивало, по предварительным подсчётам, 1507 окон".

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Детали: Колыхаев отметил, что власти города берут на учёт все разрушенные и повреждённые дома, просчитывают ущерб. Восстановление будет происходить за счет городского бюджета и спонсорских средств.

Он призвал пострадавших, которые не заявили о своем ущербе, подавать данные в свои старостаты, квартальным, головам райсоветов.

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