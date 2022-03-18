В небе над Одесской областью сбили крылатую ракету оккупантов

В небе над Одесской областью около 5 утра 18 марта была сбита крылатая ракета русских оккупантов.

Источник: воздушное командование "Юг"

Дословно: "Сегодня, 18 марта в 5 часов утра, в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбита вражеская крылатая ракета морского базирования"

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