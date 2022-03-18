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В небе над Одесской областью сбили крылатую ракету оккупантов

Денис КарловскийПятница, 18 марта 2022, 09:40
В небе над Одесской областью сбили крылатую ракету оккупантов
фото иллюстративное getty images

В небе над Одесской областью около 5 утра 18 марта была сбита крылатая ракета русских оккупантов.

Источник: воздушное командование "Юг"

Дословно: "Сегодня, 18 марта в 5 часов утра, в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбита вражеская крылатая ракета морского базирования"

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Предыстория:

  • Русские оккупанты ночью 18 марта нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли и 6 ранены.
  • Остатки российской ракеты, сбитой украинскими защитниками, упали на жилой дом в Подольском районе Киева. От разрушений один человек погиб, еще 16 получили ранения.
  • Российские захватчики обстреляли 18 марта ракетами морского базирования Львов.

Темы: Одесская областьобстрелРосcиявойна
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