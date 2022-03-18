Легкоатлетів з Росії та Білорусі відсторонили від участі у світових змаганнях

Місце проведення світового чемпіонату з легкої ателтики в белграді, сербії. фото: getty images

Легкоатлетів з Росії та Білорусі повністю відсторонили від участі в Чемпіонаті світу, Чемпіонаті Європи та Діамантовій лізі.

Джерело: Суспільне Спорт, російське державне медіа "РИА Новости"

Деталі: Російським та білоруським спортсменам озвучили рішення про повне відсторонення їх від участі в Чемпіонаті світу в день його початку 18 березня.

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17 та 18 березня ухвалили рішення про відсторонення російським та білоруських спортсменів від Чемпіонату Європи та Діамантової ліги – найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики.

Їм цілком заборонили брати участь, навіть у ролі нейтральних атлетів.

До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого легкоатлети Росії та Білорусі могли брати участь як нейтральні через скандали довкола допінгу.

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На тлі рішень про заборону російським атлетам брати участь у змаганнях, російська легкоатлетка Марія Лаціскене, котра брала участь в Олімпіаді, відмовилась іти на зустріч із російським міністром спортом Олегом Матиціним 21 березня.

Матицін планував обговорити з російськими атлетами заходи державної підтримки на тлі рішень про санкції стосовно російських спортсменів. За словами чоловіка Лаціскене, який прокоментував її вчинок, вона хоче "змагатися із найсильнішими спортсменами світу", а не підтримка з боку держави. Вона буцімто сказала, що ні Матицін, ні російські спортивні комітети не можуть їй із цим допомогти.

Довідково: Чемпіонат Європи запланований на 15-21 серпня в Мюнхені. Діамантова ліга повинна розпочатися 13 травня в Досі, Катарі.

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