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Легкоатлетів з Росії та Білорусі відсторонили від участі у світових змаганнях

П'ятниця, 18 березня 2022, 11:11
Місце проведення світового чемпіонату з легкої ателтики в белграді, сербії. фото: getty images

Легкоатлетів з Росії та Білорусі повністю відсторонили від участі в Чемпіонаті світу, Чемпіонаті Європи та Діамантовій лізі.

Джерело: Суспільне Спорт, російське державне медіа "РИА Новости"

Деталі: Російським та білоруським спортсменам озвучили рішення про повне відсторонення їх від участі в Чемпіонаті світу в день його початку 18 березня. 

17 та 18 березня ухвалили рішення про відсторонення російським та білоруських спортсменів від Чемпіонату Європи та Діамантової ліги – найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики.

Їм цілком заборонили брати участь, навіть у ролі нейтральних атлетів.

До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого легкоатлети Росії та Білорусі могли брати участь як нейтральні через скандали довкола допінгу.

На тлі рішень про заборону російським атлетам брати участь у змаганнях, російська легкоатлетка Марія Лаціскене, котра брала участь в Олімпіаді, відмовилась іти на зустріч із російським міністром спортом Олегом Матиціним 21 березня.

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Матицін планував обговорити з російськими атлетами заходи державної підтримки на тлі рішень про санкції стосовно російських спортсменів. За словами чоловіка Лаціскене, який прокоментував її вчинок, вона хоче "змагатися із найсильнішими спортсменами світу", а не підтримка з боку держави. Вона буцімто сказала, що ні Матицін, ні російські спортивні комітети не можуть їй із цим допомогти.

Довідково: Чемпіонат Європи запланований на 15-21 серпня в Мюнхені. Діамантова ліга повинна розпочатися 13 травня в Досі, Катарі. 

Передісторія: 

  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого світові спортивні організації відмовляються проводити змагання в Росії та з російськими спортсменами.
  • Раніше Міжнародна федерація гімнастики відсторонила від участі у світових змаганнях гімнастів з Білорусі та Росії.
  • 4 березня членів збірних РФ та Білорусі не допустили до участі в зимових Паралімпійських іграх у Пекіні.
  • Фінальний матч Ліги Чемпіонів перенесли з Санкт-Петербурґа до Парижа.

Теми: спортРосіяБілорусьвійна
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