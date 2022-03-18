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Легкоатлетов из России и Белоруссии отстранили от участия в мировых соревнованиях

Пятница, 18 марта 2022, 10:11
Легкоатлетов из России и Белоруссии отстранили от участия в мировых соревнованиях

Легкоатлеты из России и Беларуси полностью отстранены от участия в Чемпионате мира, Чемпионате Европы и Бриллиантовой лиге.

Источник: Суспільне Спорт, российское государственное медиа "РИА Новости"

Детали: Российским и белорусским спортсменам озвучили решение о их полном отстранении от участия в Чемпионате мира в день его начала 18 марта.

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17 и 18 марта было принято решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от Чемпионата Европы и Бриллиантовой лиги – крупнейшего коммерческого турнира по легкой атлетике.

Им полностью запретили участвовать даже в роли нейтральных атлетов.

До полномасштабного вторжения России 24 февраля легкоатлеты России и Беларуси могли участвовать как нейтральные из-за скандалов вокруг допинга.

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На фоне решений о запрете российским атлетам участвовать в соревнованиях, участвовавшая в Олимпиаде российская легкоатлетка Мария Лацискене отказалась идти на встречу с российским министром спортом Олегом Матыциным 21 марта.

Матицын планировал обсудить с российскими атлетами меры государственной поддержки на фоне решений о санкциях в отношении российских спортсменов. По словам мужа Лацискене, который прокомментировал её поступок, она хочет "соревноваться с сильнейшими спортсменами мира", а не получать поддержку со стороны государства. Она будто бы сказала, что ни Матицин, ни российские спортивные комитеты не могут ей с этим помочь.

Справка: Чемпионат Европы запланирован на 15-21 августа в Мюнхене. Бриллиантовая лига должна начаться 13 мая в Дохе, Катаре.

Предыстория:

  • После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля мировые спортивные организации отказываются проводить соревнования в России и с российскими спортсменами.
  • Ранее Международная федерация гимнастики отстранила от участия в мировых состязаниях гимнастов из Беларуси и России.
  • 4 марта члены сборных РФ и Беларуси не были допущены к участию в зимних Паралимпийских играх в Пекине.
  • Финальный матч Лиги Чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.

Темы: спортРосcияБеларусьвойна
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