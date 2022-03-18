Легкоатлетов из России и Белоруссии отстранили от участия в мировых соревнованиях

Легкоатлеты из России и Беларуси полностью отстранены от участия в Чемпионате мира, Чемпионате Европы и Бриллиантовой лиге.

Источник: Суспільне Спорт

Детали: Российским и белорусским спортсменам озвучили решение о их полном отстранении от участия в Чемпионате мира в день его начала 18 марта.

17 и 18 марта было принято решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от Чемпионата Европы и Бриллиантовой лиги – крупнейшего коммерческого турнира по легкой атлетике.

Им полностью запретили участвовать даже в роли нейтральных атлетов.

До полномасштабного вторжения России 24 февраля легкоатлеты России и Беларуси могли участвовать как нейтральные из-за скандалов вокруг допинга.

Справка: Чемпионат Европы запланирован на 15-21 августа в Мюнхене. Бриллиантовая лига должна начаться 13 мая в Дохе, Катаре.

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