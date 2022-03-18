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Путін заявив Шольцу, що пропозиції України на переговорах "нереалістичні"

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 11:36
Путін заявив Шольцу, що пропозиції України на переговорах нереалістичні
Володимир Путін. Фото Getty Images

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Україна висуває "нереалістичні" пропозиції на переговорах.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, яке цитує Кремль

Дослівно пресслужба Кремля: "Путін у розмові із Шольцем зазначив, що київський режим прагне затягнути переговори з Росією, висуваючи нові нереалістичні пропозиції".

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Деталі: При цьому у Путіна додали, що російська сторона нібито "готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів".

Передісторія: 

  • 16 березня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах України та Росії "є певна надія на досягнення компромісу".
  • 16 березня видання Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, повідомило, що Україна і Росія обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опублікований Financial Times проєкт "мирної угоди" демонструє не більше ніж запит російської сторони.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на переговорах з Росією добивається припинення війни, гарантій безпеки та відновлення своєї цілісності.

     

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Теми: ПутінУкраїнавійнапереговори
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