Путін заявив Шольцу, що пропозиції України на переговорах "нереалістичні"
П'ятниця, 18 березня 2022, 12:36
Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Україна висуває "нереалістичні" пропозиції на переговорах.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, яке цитує Кремль
Дослівно пресслужба Кремля: "Путін у розмові із Шольцем зазначив, що київський режим прагне затягнути переговори з Росією, висуваючи нові нереалістичні пропозиції".
Деталі: При цьому у Путіна додали, що російська сторона нібито "готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів".
Передісторія:
- 16 березня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах України та Росії "є певна надія на досягнення компромісу".
- 16 березня видання Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, повідомило, що Україна і Росія обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опублікований Financial Times проєкт "мирної угоди" демонструє не більше ніж запит російської сторони.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на переговорах з Росією добивається припинення війни, гарантій безпеки та відновлення своєї цілісності.
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