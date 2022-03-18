Путін заявив Шольцу, що пропозиції України на переговорах "нереалістичні"

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Україна висуває "нереалістичні" пропозиції на переговорах.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, яке цитує Кремль

Дослівно пресслужба Кремля: "Путін у розмові із Шольцем зазначив, що київський режим прагне затягнути переговори з Росією, висуваючи нові нереалістичні пропозиції".

Деталі: При цьому у Путіна додали, що російська сторона нібито "готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів".

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