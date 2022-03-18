Путин заявил Шольцу, что предложения Украины на переговорах «нереалистичные»
Пятница, 18 марта 2022, 12:36
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украина выдвигает "нереалистичные" предложения на переговорах.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, которое цитирует Кремль
Дословно пресс-служба Кремля: "Путин в разговоре с Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая все новые нереалистичные предложения".
Детали: При этом у Путина добавили, что российская сторона якобы "готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов".
Предыстория:
- 16 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах Украины и России "есть определенная надежда на достижение компромисса".
- 16 марта издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" демонстрирует не более чем запрос российской стороны.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах с Россией добивается прекращения войны, гарантий безопасности и восстановления своей целостности.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"