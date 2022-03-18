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Путин заявил Шольцу, что предложения Украины на переговорах «нереалистичные»

Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 11:36
Путин заявил Шольцу, что предложения Украины на переговорах «нереалистичные»
Владимир Путин. Фото Getty Images

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украина выдвигает "нереалистичные" предложения на переговорах.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, которое цитирует Кремль

Дословно пресс-служба Кремля: "Путин в разговоре с Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая все новые нереалистичные предложения".

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Детали: При этом у Путина добавили, что российская сторона якобы "готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов".

Предыстория: 

  • 16 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах Украины и России "есть определенная надежда на достижение компромисса".
  • 16 марта издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" демонстрирует не более чем запрос российской стороны.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах с Россией добивается прекращения войны, гарантий безопасности и восстановления своей целостности.

Темы: ПутинУкраинавойнапереговоры
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