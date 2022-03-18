Путин заявил Шольцу, что предложения Украины на переговорах «нереалистичные»

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украина выдвигает "нереалистичные" предложения на переговорах.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, которое цитирует Кремль

Дословно пресс-служба Кремля: "Путин в разговоре с Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая все новые нереалистичные предложения".

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Детали: При этом у Путина добавили, что российская сторона якобы "готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов".



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