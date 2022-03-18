Оккупанты похитили секретаря горсовета Новой Каховки и пытают его

Русские оккупанты захватили в плен секретаря городского совета Новой Каховки Дмитрия Васильева и удерживают его в СИЗО, применяя пытки.

Источник: facebook-страница жены чиновника Людмилы Васильевой

Прямая речь Васильевой: "Секретарь совета Новокаховской объединенной территориальной общины Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале (ИВС) здания полиции г. Новая Каховка, которое используется оккупантами как офис так называемой "комендатуры".

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Детали: Васильева отметила, что оккупанты давят на Васильева, чтобы он изменил свое отношение к российской оккупации. По ее словам, к секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.

Как утверждает его супруга, глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута и городской председатель Новой Каховки Владимир Коваленко знают о пленении Васильева.

Обновлено: В комментарии УП Людмила Васильева сообщила, что когда произошло похищение, ее и детей не было в городе.

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Дословно: "Мы постоянно держим связь, а здесь ее не было. Потом мне позвонили и сказали, что его похитили. Случилось это еще 16 марта в 3 часа. Я принялась его искать.

И единственное, что знаю, что он якобы находится в подвале здания полиции, которое сейчас захвачено. Я смогла передать ему передачу туда, но получил он ее или нет, я не знаю. Также написала заявление в прокуратуру из-за его исчезновения".

Заявление Васильевой в прокуратуру о похищении ее мужа Фото: УП

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