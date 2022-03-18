Єрмак обіцяє, що капітуляції не буде, натомість буде нова світова система безпеки
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв, що українська влада не погодиться на жодне перемир’я з Росією, яке буде суперечити її суверенітету та територіальної цілісності.
Джерело: звернення Єрмака на сайті Офісу президента
Пряма мова Єрмака: "Війна Росії проти України зруйнувала структуру не лише європейської, а й світової безпеки. Бомби вдарили в 20 км від кордонів НАТО на Львівщині.
На сьогодні ніхто не може почувати себе впевнено. Зрозуміло, що потрібно будувати нову систему безпеки, де нашій країні належатиме одна із ключових позицій. І це точно не буде новий "Будапештський меморандум". Але я застерігаю від того, щоби вірити фейкам і вкидами.
Ми ніколи не підемо на жодні угоди всупереч національним інтересам України".
Деталі: Єрмак також запевнив, що до відбудови України будуть залучені кошти іноземних партнерів, провідних світових фінансових установ, а також репарації, які повинна буде виплатити Росія за її вторгнення до України 24 лютого 2022 року.
Очільник ОПУ запевнив, що дефолту в Україні не буде. Він закликав міжнародний бізнес інвестувати у військові облігації України.
Передісторія:
- Після чергового раунду перемовин у відеоформаті між українською та російською делегаціями 18 березня Росія заявила, що Україна готова погоидитися із запитом РФ щодо зобов'язання про нейтралітет та відмови від перспективи членства в НАТО. Однак в Офісі президента спростували заяву голови російської делегації.
- Член української делегації Михайло Подоляк похвалив голову російської делегації Володимира Мединського за конструктивну й виважену поведінку на перемовинах.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Українській правді" сказав, що українські дипломати порушують питання репарацій з боку Росії за агресію на всіх міжнародних майданчиках та переговорах.