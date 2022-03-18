Єрмак обіцяє, що капітуляції не буде, натомість буде нова світова система безпеки

Андрій Єрмак на переговорах президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії в Києві 16 березня. фото: пресслужба опу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв, що українська влада не погодиться на жодне перемир’я з Росією, яке буде суперечити її суверенітету та територіальної цілісності.

Джерело: звернення Єрмака на сайті Офісу президента

Пряма мова Єрмака: "Війна Росії проти України зруйнувала структуру не лише європейської, а й світової безпеки. Бомби вдарили в 20 км від кордонів НАТО на Львівщині.

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На сьогодні ніхто не може почувати себе впевнено. Зрозуміло, що потрібно будувати нову систему безпеки, де нашій країні належатиме одна із ключових позицій. І це точно не буде новий "Будапештський меморандум". Але я застерігаю від того, щоби вірити фейкам і вкидами.

Ми ніколи не підемо на жодні угоди всупереч національним інтересам України".

Деталі: Єрмак також запевнив, що до відбудови України будуть залучені кошти іноземних партнерів, провідних світових фінансових установ, а також репарації, які повинна буде виплатити Росія за її вторгнення до України 24 лютого 2022 року.

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