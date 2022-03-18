Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак обещает, что капитуляции не будет, но будет новая мировая система безопасности

Денис КарловскийПятница, 18 марта 2022, 19:13
Ермак обещает, что капитуляции не будет, но будет новая мировая система безопасности
Андрей Ермак на переговорах президента Владимира Зеленского с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии в Киеве 16 марта. фото: прессслужба опу

Глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что украинские власти не согласятся ни на одно перемирие с Россией, которое будет противоречить ее суверенитету и территориальной целостности.

Источник: обращение Ермака на сайте Офиса президента

Прямая речь Ермака: "Война России против Украины разрушила структуру не только европейской, но и мировой безопасности. Бомбы ударили в 20 км от границ НАТО во Львовской области.

Реклама:

На сегодняшний день никто не может чувствовать себя уверенно. Понятно, что необходимо строить новую систему безопасности, где нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. И это точно не будет новый "Будапештский меморандум". Но я предостерегаю от того, чтобы верить фейкам и вбросам.

Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины".

Детали: Ермак также заверил, что к восстановлению Украины будут привлечены средства иностранных партнеров, ведущих мировых финансовых учреждений, а также репарации, которые должна будет выплатить Россия за ее вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ОПУ заверил, что дефолта в Украине не будет. Он призвал международный бизнес инвестировать в военные облигации Украины.

Предыстория:

  • После очередного раунда переговоров в видеоформате между украинской и российской делегациями 18 марта Россия заявила, что Украина готова согласиться с запросом РФ о нейтралитете и отказе от перспективы членства в НАТО. Однако в Офисе президента опровергли заявление главы российской делегации.
  • Член украинской делегации Михаил Подоляк похвалил главу российской делегации Владимира Мединского за конструктивную и взвешенную позицию на переговорах.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде" сказал, что украинские дипломаты поднимают вопросы репараций со стороны России за агрессию на всех международных площадках и переговорах.

Темы: Андрей ЕрмакпереговорыРосcияперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Андрей Ермак
У Зеленского обещают преграды для производства российских беспилотников
Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран
В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: