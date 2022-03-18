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Ермак обещает, что капитуляции не будет, но будет новая мировая система безопасности

Денис КарловскийПятница, 18 марта 2022, 20:13
Андрей Ермак на переговорах президента Владимира Зеленского с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии в Киеве 16 марта. фото: прессслужба опу

Глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что украинские власти не согласятся ни на одно перемирие с Россией, которое будет противоречить ее суверенитету и территориальной целостности.

Источник: обращение Ермака на сайте Офиса президента

Прямая речь Ермака: "Война России против Украины разрушила структуру не только европейской, но и мировой безопасности. Бомбы ударили в 20 км от границ НАТО во Львовской области.

На сегодняшний день никто не может чувствовать себя уверенно. Понятно, что необходимо строить новую систему безопасности, где нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. И это точно не будет новый "Будапештский меморандум". Но я предостерегаю от того, чтобы верить фейкам и вбросам.

Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины".

Детали: Ермак также заверил, что к восстановлению Украины будут привлечены средства иностранных партнеров, ведущих мировых финансовых учреждений, а также репарации, которые должна будет выплатить Россия за ее вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Глава ОПУ заверил, что дефолта в Украине не будет. Он призвал международный бизнес инвестировать в военные облигации Украины.

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Предыстория:

  • После очередного раунда переговоров в видеоформате между украинской и российской делегациями 18 марта Россия заявила, что Украина готова согласиться с запросом РФ о нейтралитете и отказе от перспективы членства в НАТО. Однако в Офисе президента опровергли заявление главы российской делегации.
  • Член украинской делегации Михаил Подоляк похвалил главу российской делегации Владимира Мединского за конструктивную и взвешенную позицию на переговорах.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде" сказал, что украинские дипломаты поднимают вопросы репараций со стороны России за агрессию на всех международных площадках и переговорах.

Темы: Андрей ЕрмакпереговорыРосcияперемирие
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