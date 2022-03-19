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Верещук повідомила про 562 полонених росіян, але очікує, що їх більше

Роман Петренко, Роман КравецьСубота, 19 березня 2022, 17:53

Віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що в Україні офіційно нарахували 562 особи російських військовополонених.

Джерело:  Мінреінтеграції

Пряма мова Верещук: "Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи.

Із усіма полоненими зі сторони РФ поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Upd. У коментарі "Українській правді" Верещук уточнила, що центр полонених запрацював лише 18 березня, і їм покищо надали саме такі цифри.

За її словами, дані президента Володимира Зеленського про тисячу полонених - точніші. 

Нагадаємо: В Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.

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Теми: Росіявійнаполонені
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