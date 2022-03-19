Верещук повідомила про 562 полонених росіян, але очікує, що їх більше
Субота, 19 березня 2022, 16:53
Віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що в Україні офіційно нарахували 562 особи російських військовополонених.
Джерело: Мінреінтеграції
Пряма мова Верещук: "Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи.
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Із усіма полоненими зі сторони РФ поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права".
Upd. У коментарі "Українській правді" Верещук уточнила, що центр полонених запрацював лише 18 березня, і їм покищо надали саме такі цифри.
За її словами, дані президента Володимира Зеленського про тисячу полонених - точніші.
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Нагадаємо: В Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.