Верещук повідомила про 562 полонених росіян, але очікує, що їх більше

Віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що в Україні офіційно нарахували 562 особи російських військовополонених.

Джерело: Мінреінтеграції

Пряма мова Верещук: "Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи.

Із усіма полоненими зі сторони РФ поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Upd. У коментарі "Українській правді" Верещук уточнила, що центр полонених запрацював лише 18 березня, і їм покищо надали саме такі цифри.

За її словами, дані президента Володимира Зеленського про тисячу полонених - точніші.

Нагадаємо: В Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.