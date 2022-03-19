Верещук сообщила о 562 пленных россиянах, но ожидает, что их больше

Вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук сообщила, что в Украине официально насчитали 562 человека российских военнопленных.

Источник: Минреинтеграции, Верещук в комментарии УП

Прямая речь Верещук: "Сейчас официально военнопленных РФ у нас 562 человека.

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Со всеми пленными со стороны РФ обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом".

Upd. В комментарии "Украинской правде" Верещук уточнила, что центр пленных заработал только 18 марта, и им пока что предоставили именно такие цифры.

По ее словам, данные президента Владимира Зеленского о тысяче пленных - более точные.

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Напомним: В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.