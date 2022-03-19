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Рубіжне на Луганщині контролюють українські захисники

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 18:49
Рубіжне на Луганщині контролюють українські захисники
фото ілюстративне: макс левін

У Національній гвардії запевнили, що українські захисники контролюють місто Рубіжне на Луганщині, попри протилежні твердження російської пропаганди.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "Місто Рубіжне знаходиться під контролем Збройних сил України. Тут діє українська влада і вона не переходила. Не було вчора, не сьогодні і не буде завтра під контролем ворога.

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А ворога звідси ми будемо гнати. Гнати впевнено і сміливо!"

Деталі: Там сказали, що поліція, Нацгвардія та підрозділи ЗСУ контролюють усі райони міста та боронять від наступу ворога.

Вони попросили не зважати на ворожу пропаганду, що окупанти буцімто зайшли в місто.

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За їх словами, 18 березня в соцмережах росіяни поширювали фейкові відео, мовляв, вони взяли Рубіжне.

Передісторія: 

  • 19 березня через обстріли в Рубіжному обвалився будинок. Загинуло щонайменше 3 людей.
  • Внаслідок обстрілів російських окупантів на Луганщині впродовж 18 березня загинуло 4 людей, 10 поранено і 54 будівлі знищено.
  • Нацгвардійці 18 березня під Кремінною знищили одну БМП росіян та захопили ще кілька одиниць техніки після втечі окупантів.

Теми: Луганська областьРосіябойові діїДонбас
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