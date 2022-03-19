Рубіжне на Луганщині контролюють українські захисники
У Національній гвардії запевнили, що українські захисники контролюють місто Рубіжне на Луганщині, попри протилежні твердження російської пропаганди.
Джерело: пресслужба Нацгвардії
Дослівно: "Місто Рубіжне знаходиться під контролем Збройних сил України. Тут діє українська влада і вона не переходила. Не було вчора, не сьогодні і не буде завтра під контролем ворога.
А ворога звідси ми будемо гнати. Гнати впевнено і сміливо!"
Деталі: Там сказали, що поліція, Нацгвардія та підрозділи ЗСУ контролюють усі райони міста та боронять від наступу ворога.
Вони попросили не зважати на ворожу пропаганду, що окупанти буцімто зайшли в місто.
За їх словами, 18 березня в соцмережах росіяни поширювали фейкові відео, мовляв, вони взяли Рубіжне.
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Передісторія:
- 19 березня через обстріли в Рубіжному обвалився будинок. Загинуло щонайменше 3 людей.
- Внаслідок обстрілів російських окупантів на Луганщині впродовж 18 березня загинуло 4 людей, 10 поранено і 54 будівлі знищено.
- Нацгвардійці 18 березня під Кремінною знищили одну БМП росіян та захопили ще кілька одиниць техніки після втечі окупантів.