Рубіжне на Луганщині контролюють українські захисники

У Національній гвардії запевнили, що українські захисники контролюють місто Рубіжне на Луганщині, попри протилежні твердження російської пропаганди.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "Місто Рубіжне знаходиться під контролем Збройних сил України. Тут діє українська влада і вона не переходила. Не було вчора, не сьогодні і не буде завтра під контролем ворога.

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А ворога звідси ми будемо гнати. Гнати впевнено і сміливо!"

Деталі: Там сказали, що поліція, Нацгвардія та підрозділи ЗСУ контролюють усі райони міста та боронять від наступу ворога.

Вони попросили не зважати на ворожу пропаганду, що окупанти буцімто зайшли в місто.

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За їх словами, 18 березня в соцмережах росіяни поширювали фейкові відео, мовляв, вони взяли Рубіжне.

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