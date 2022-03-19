Рубежное в Луганской области контролируют украинские защитники

В Национальной гвардии заверили, что украинские защитники контролируют город Рубежное в Луганской области, несмотря на противоположные утверждения российской пропаганды.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "Город Рубежное находится под контролем Вооруженных сил Украины. Здесь действуют украинские власти и они не переходили… Не было вчера, не сегодня, и не будет завтра под контролем врага.

А врага отсюда мы будем гнать. И гнать уверенно и смело!"

Детали: Боец на видео сказал, что полиция, Нацгвардия и подразделения ВСУ контролируют все районы города и защищают от наступления врага.

Они попросили не обращать внимания на вражескую пропаганду, что оккупанты якобы вошли в город.

По их словам, 18 марта в соцсетях россияне распространяли фейковые видео, мол, они взяли Рубежное.

Предыстория: