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Рубежное в Луганской области контролируют украинские защитники

Денис КарловскийСуббота, 19 марта 2022, 19:49

В Национальной гвардии заверили, что украинские защитники контролируют город Рубежное в Луганской области, несмотря на противоположные утверждения российской пропаганды.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "Город Рубежное находится под контролем Вооруженных сил Украины. Здесь действуют украинские власти и они не переходили… Не было вчера, не сегодня, и не будет завтра под контролем врага.

А врага отсюда мы будем гнать. И гнать уверенно и смело!"

Детали: Боец на видео сказал, что полиция, Нацгвардия и подразделения ВСУ контролируют все районы города и защищают от наступления врага.

Они попросили не обращать внимания на вражескую пропаганду, что оккупанты якобы вошли в город.

По их словам, 18 марта в соцсетях россияне распространяли фейковые видео, мол, они взяли Рубежное.

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Предыстория:

  • 19 марта из-за обстрелов в Рубежном обрушился дом. Погибли по меньшей мере 3 человека.
  • В результате обстрелов российских оккупантов в Луганской области в течение 18 марта погибли 4 человека, 10 ранены и 54 здания уничтожены.
  • Нацгвардейцы 18 марта под Кременной уничтожили одну БМП россиян и захватили еще несколько единиц техники после побега оккупантов с поля боя.

Темы: Луганская областьРосcиябоевые действияДонбасс
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