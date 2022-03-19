Рубежное в Луганской области контролируют украинские защитники
В Национальной гвардии заверили, что украинские защитники контролируют город Рубежное в Луганской области, несмотря на противоположные утверждения российской пропаганды.
Источник: пресс-служба Нацгвардии
Дословно: "Город Рубежное находится под контролем Вооруженных сил Украины. Здесь действуют украинские власти и они не переходили… Не было вчера, не сегодня, и не будет завтра под контролем врага.
А врага отсюда мы будем гнать. И гнать уверенно и смело!"
Детали: Боец на видео сказал, что полиция, Нацгвардия и подразделения ВСУ контролируют все районы города и защищают от наступления врага.
Они попросили не обращать внимания на вражескую пропаганду, что оккупанты якобы вошли в город.
По их словам, 18 марта в соцсетях россияне распространяли фейковые видео, мол, они взяли Рубежное.
Предыстория:
- 19 марта из-за обстрелов в Рубежном обрушился дом. Погибли по меньшей мере 3 человека.
- В результате обстрелов российских оккупантов в Луганской области в течение 18 марта погибли 4 человека, 10 ранены и 54 здания уничтожены.
- Нацгвардейцы 18 марта под Кременной уничтожили одну БМП россиян и захватили еще несколько единиц техники после побега оккупантов с поля боя.