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Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 23:53
ДИМ ВІД ОБСТРІЛІВ МАРІУПОЛЯ НА ГОРИЗОНТІ 17 БЕРЕЗНЯ. ФОТО ілюстративне: GETTY IMAGES

Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардуваьнь російських окупантів до Мангуша та Мелекіно помирають від голоду.

Джерело: очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб.

Це – злочин проти людяності!

Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!"  

Деталі: Він додав, що українська влада готова негайно допомогти і врятувати своїх громадян, але окупанти не погоджують "зелений коридор" і не дозволяють надійти гумконвоям. 

Передісторія: 

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  • Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидують щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти суттєво пошкодили 80-90% будівель міста.
  • Раніше журналісти показали моторошні відео з дрону, на яких видно масштаб руйнувань у житлових кварталах міста.

Теми: Маріупольевакуаціягуманітаркаокупація
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