Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду

ДИМ ВІД ОБСТРІЛІВ МАРІУПОЛЯ НА ГОРИЗОНТІ 17 БЕРЕЗНЯ. ФОТО ілюстративне: GETTY IMAGES

Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардуваьнь російських окупантів до Мангуша та Мелекіно помирають від голоду.

Джерело: очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб.

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Це – злочин проти людяності!

Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!"

Деталі: Він додав, що українська влада готова негайно допомогти і врятувати своїх громадян, але окупанти не погоджують "зелений коридор" і не дозволяють надійти гумконвоям.

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