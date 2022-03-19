Сбежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода

ЫМ ОТ ОБСТРЕЛОВ МАРИУПОЛЯ НА ГОРИЗОНТЕ 17 МАРТА. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Жители Мариуполя, бежавшие от бомбардировок российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода.

Источник: глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось сбежать от российских авиабомб.

Это – преступление против человечности!

Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и пищей, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий!".

Детали: Он добавил, что украинские власти готовы немедленно помочь и спасти своих граждан, но оккупанты не согласовывают "зеленый коридор" и не позволяют поступить гумконвоям.

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