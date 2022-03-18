Спалені будинки й знищений ТРЦ: фото Маріуполя з супутника і відео з дрона

Журналісти зуміли показати масштаб руйнувань у Маріуполі через супутникові знімки та безпілотники.

Джерело: the Guardian з посиланням на відеозапис з дрону, журналіст Buzzfeed News Крістофер Міллер з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies

Деталі: Супутникові знімки зробили 18 березня. На фото видно, що внаслідок бомбардувань російських окупантів панельні будинки знищені подекуди навпіл. У більшості будинків стіни всуціль чорні від кіптяви.

Масштаб руйнувань у житлових квартал Маріуполя Фото: Maxar Technologies

Через наявність хмар не змогли зробити знімки зруйнованого драматичного театру в середмісті.

Також на супутникових знімках зуміли зафіксувати велику колону автомобілів, яка рухалася визначеним "зеленим коридором" для евакуації в бік Мангуша й Бердянська.

Колона автомобілів із людьми, які тікають з міста Фото: Maxar Technologies

На відеозаписі, зробленому завдяки квадрокоптеру, видно зруйнований вщент павільйон торгово-розважального центру.

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