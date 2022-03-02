Резніков закликав українців палити колони окупанта з продовольством і боєприпасами

Українські військові на Майдані Незалежності в Києві 2 березня біля укріплень. Фото: getty images

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців на територіях, тимчасово окупованих ворожими військами, вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами.

Джерело: facebook-сторінка Міністерства оборони

Пряма мова Резнікова: "Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів.

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Треба позбавити російські війська тилової підтримки.

Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться.

Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою.

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Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому країні. Це ваш час".

Деталі: Резніков додав, що російські окупанти почали визнавати втрати серед особового складу своїх військ. За його словами, їм довелося визнати через запеклий супротив Збройних Сил та зусиллям бійців інформаційного фронту.

Міністр запевнив, що українська армія ефективно знищує ворожі війська, які йдуть в лобову атаку, а спеціальні підрозділи ліквідовують війська на марші.

До публікації додали пам’ятку, в якій зазначено, що військова техніка російських загарбників стане просто залізяччям без боєприпасів та палива, які везуть тилові колони забезпечення.

Міністерство оборони України

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